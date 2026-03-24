As Celtas hará de A Madroa la casa del fútbol femenino en Semana Santa

El Salón Regio de A Sede del RC Celta ha acogido este martes la presentación de la II Copa Máis Enerxía, un torneo de fútbol femenino de base que reunirá del 2 al 4 de abril, en plena Semana Santa, a más de mil jugadoras de 46 equipos. Se disputarán 95 partidos en A Madroa y se esperan unos tres mil visitantes para esta competición de categoría Alevín, Infantil y Cadete.

A la puesta de largo del torneo acudió como representante del club vigués el consejero Sergio Álvarez, que excusó la ausencia de la presidenta de la entidad Marián Mouriño al tener otros compromisos. Junto a él estaba Humberto Lede, responsable del proyecto de cantera de As Celtas. Lede destacó el carácter internacional de la Copa por la presencia de clubes portugueses de máximo nivel como el Oporto o el Vitoria de Guimaraes. Cree que ya son "referente a nivel nacional" y que seguirán trabajando por el crecimiento del fútbol femenino. Quiso hacer hincapié en que futbolistas que han disputado esta competición ya han debutado con As Celtas. Por último, pidió al tiempo que respete los días de celebración del torneo, evitando que sea una edición pasada por agua. David Sobral fue el representante del patrocinador, Máis Enerxía, en la presentación y destacó los valores compartidos entre su empresa y este evento.

También compareció ante los medios una de las futbolistas de As Celtas como es Sara Deben. Para la celeste es un "orgullo y una muestra más de la apuesta del Celta por el fútbol femenino gallego". Destacó la base celtiña por su talento y el éxito de As Celtas Sporting. Espera que "el torneo sea un éxito y allí estaremos nosotras para verlo". Deben reconoce el rápido crecimiento del fútbol femenino, con esas mil niñas que se reunirán en A Madroa.

GRAN TEMPORADA DE AS CELTAS

En el acto, que contó con la presencia de jugadoras del primer equipo de As Celtas y de su entrenadora Vicky Vázquez, se valoró la gran temporada que está realizando el proyecto femenino del Celta. Y es que el pasado fin de semana, el filial, As Celtas Sporting, se proclamó campeón de la Tercera Federación Femenina y tendrá que esperar el ascenso del conjunto absoluto para poder militar el próximo curso en la Segunda RFEF. Una categoría que afronta sus cuatro últimas jornadas con As Celtas a apenas un punto del segundo puesto que da plaza en el playoff de ascenso a la segunda categoría del fútbol femenino nacional.

Sobre este gran momento, Sergio Álvarez mostró "orgullo" por el primer título liguero del proyecto y, sobre el primer equipo de As Celtas, reconoció que quedan "4 partidos complicados pero estamos acabando bien y la victoria en A Coruña ayuda mucho anímicamente", sentenció el ex guardameta. En cuanto a la Copa Máis Enerxía destacó la "ilusión y las ganas por celebrarlo" pese a la complicada logística y se centró en el crecimiento desde la edición de 2025 y ve un futuro "con mucho margen de mejora y con futbolistas como referentes".