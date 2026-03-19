Un alcazareño desvela los secretos de Alessandro Volta, el creador de la pila eléctrica que conquistó a Napoleón

Antonio Moreno, autor del libro "Alessandro Volta, el triunfo de la electricidad"

El profesor alcazareño Antonio Moreno es autor de "El triunfo de la electricidad" la que se considera la biografía más completa hasta la fecha sobre el científico italiano Alessandro Volta (1745-1827).

Su interés por el inventor de la pila eléctrica nació durante su etapa como profesor visitante en la Universidad de Pavía, precisamente en el departamento de física que lleva el nombre del genio.

Allí tuvo acceso a una vasta documentación, objetos personales e incluso conoció a algunos de sus descendientes. Y hoy nos lo ha contado en COPE.

Un genio EN la sombra

A pesar de su trascendencia, Volta no es tan conocido por el gran público.

Según Moreno, esto se debe a que "él tampoco tuvo mucho interés en ser trascendente desde el punto de vista público".

Procedente de una familia aristocrática de Como, Volta se rebeló contra el destino que le habían preparado como canónigo o abogado y escogió un camino propio, alejado de la fama.

Esa independencia le llevó a desarrollar la pila eléctrica más como una respuesta a las teorías de Galvani que como un invento con fines lucrativos.

De hecho, nunca la patentó, lo que permitió que otros se enriquecieran con ella tras su muerte en 1827.

Wikimedia Los experimentos de Galvani en ranas y el desacuerdo de Volta provocaron el descubrimiento de la pila eléctrica

Napoleón, su gran valedor

Quien sí supo ver el potencial del invento fue Napoleón Bonaparte.

El emperador francés convocó a Volta a París para que le hiciera una demostración, y "enseguida vio que la pila tendría incluso aplicaciones militares", comenta el autor.

Como reconocimiento, le concedió una pensión vitalicia y lo nombró miembro del Instituto de Francia, la institución científica más importante de la época.

Napoleón vio enseguida el potencial de ese invento, que podría tener incluso aplicaciones militares" Antonio Moreno autor de la biografía de Alessandro Volta

Grabado de la Biblioteca Nacional de Francia Una de las muchas ilustraciones de la reunión de Volta en París ante Napoleón

Más allá de la electricidad

Pero la figura de Volta va más allá de la pila.

El científico también destacó por sus estudios sobre los gases, la química y la meteorología, siendo uno de los pioneros en crear tablas meteorológicas.

Además, demostró una importante conciencia social al introducir el cultivo de la patata en Italia para el consumo humano.

El libro, titulado "Alessandro Volta (1745-1827). El triunfo de la electricidad", no es solo una biografía científica.

Es "una historia de la Europa de la Ilustración desde el punto de vista político, religioso y económico", afirma Moreno.

Esta nueva edición, corregida y publicada por la editorial Almuzara, se presentará próximamente en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Madrid y formará parte de los actos de homenaje por el 200 aniversario de la muerte del científico, en 2027, en la Universidad de Pavía.