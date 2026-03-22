Cabárceno revela su secreto para criar elefantes a biberón, una proeza única en el mundo

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha conseguido lo que ningún otro centro zoológico en el mundo: criar a cuatro hembras de elefante a biberón. El veterinario jefe del parque, Santiago Borragán, ha explicado que esta proeza fue "toda una aventura" que se extendió durante cuatro años por cada cría, ya que la lactancia de estos animales es muy larga y exigente.

Según Borragán, el proceso es extremadamente demandante. "Ocho tomas al día significa que se las das de día y de noche, y para eso, pues hay que tener muchas ganas, porque un día, pues es bonito, 2 días, qué guapo, o 4 años, pues se hace muy pesado", ha detallado sobre la experiencia.

Una leche a la carta

Uno de los mayores desafíos fue la alimentación, ya que no existían referencias a nivel mundial. "Fue un auténtico reto, porque no teníamos referencias a nivel mundial, nadie lo había hecho", ha afirmado Borragán. Esto les obligó a elaborar una leche específica para elefantes desde cero, una tarea en la que contaron con la ayuda de la fábrica de leches en polvo de los hermanos Moráis, en Arenas de Iguña.

El equipo trabajó contrarreloj para formular un producto con un 12% de grasa y un 6% de proteína, entre otros componentes, para salvar a las crías. El resultado fue una leche en polvo para elefantes estupenda con la que han criado con éxito a los cuatro ejemplares.

El drama de la integración

Sin embargo, criar a un elefante con biberón trae consigo un problema mayúsculo: la integración en la manada. Borragán explica que los elefantes tienen grupos familiares muy jerarquizados que dificultan la introducción de un miembro externo. El caso de la elefanta Cristina, una de las criadas a mano, es el ejemplo más claro de estas dificultades.

Se sentía más un humano que un elefante" Santiago Borragán Veterinario Jefe de Cabárceno

El animal había estado tan humanizado tras cuatro años de cuidados que tenía un miedo terrible a los de su propia especie. "Se sentía más un humano que un elefante", ha lamentado el veterinario. El equipo tardó ocho años en conseguir que se reintrodujera en el grupo, pero nunca fue aceptada del todo.

A pesar de que llegó a copular con el macho y tuvo una cría, Cristina siempre se mantenía apartada junto a su bebé. Finalmente, se decidió su traslado a un zoológico en Alemania, donde ahora vive feliz con su hijo. "Esos errores ahora ya no los cometemos", ha admitido Borragán, reconociendo que fue una "mala adaptación" por su parte.

Un nuevo hogar de 4,5 millones

El parque se encuentra en un proceso de renovación de sus instalaciones, y una de las más importantes es el nuevo edificio para elefantes, que contará con una inversión de 4,5 millones de euros. La estructura, de 3.000 metros cuadrados sin columnas y 8 metros de altura, ha sido diseñada por los mejores técnicos del mundo para garantizar la máxima seguridad.

Los elefantes no perdonan cuando cometes un error" Santiago Borragán Veterinario Jefe de Cabárceno

La seguridad es un pilar fundamental en el diseño, ya que se trabaja con animales de hasta 7.000 kilos. "No puedes cometer errores de diseñar mal una puerta o una valla que el elefante lo pueda tirar y los elefantes no perdonan cuando cometes un error", ha advertido el experto.

El edificio, que llevará el nombre de Santiago Borragán en reconocimiento a su labor, incorpora una filosofía clave para el parque: la capacidad de decidir. Los elefantes podrán elegir si quieren estar en el interior o en el exterior, tanto de día como de noche, lo que les proporciona un nivel de bienestar animal "difícilmente cuantificable".