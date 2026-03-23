Lluvia de suspensos en el Sevilla: las notas de Víctor Fernández que sentencian a Almeyda y señalan a la directiva

La derrota del Sevilla por 0-2 ante el Valencia ha dejado al equipo en una situación crítica, a solo tres puntos del descenso. El análisis del partido, a cargo de Víctor Fernández, se ha traducido en una oleada de suspensos que afecta a casi toda la plantilla y que deja especialmente señalado al entrenador, Matías Almeyda.

Una defensa

La línea defensiva ha sido una de las más criticadas. El portero, Odisseas, ha recibido un 2, mientras que la actuación de Azpilicueta se ha calificado con un 0 por su "poca profesionalidad". Por su parte, Gudelj y Kike Salas obtienen un 3 cada uno, y el lateral Suazo se lleva otro 0 con una crítica demoledora: "Yo insisto, vamos, yo mi teoría de que si en la ciudad deportiva del Sevilla no hay un jugador que sea mejor que Suazo, que la destruyan".

Centro del campo y ataque, desaparecidos

El centro del campo tampoco ha salido bien parado. Agoumé ha sido calificado con un 0, destacando su lentitud en la carrera con Ramazani que propició el segundo gol del Valencia. El comentarista ha señalado con ironía la intención del club de pagar "8 millones de euros por Agoumé". Sow también ha recibido un 0 por su aportación "insignificante", mientras que Juanlu y Rubén Vargas han suspendido con un 3 y un 0, respectivamente.

La "pareja brutal de ataque", como fue descrita irónicamente, formada por Alexis Sánchez y Maupay, ha recibido sendos ceros. Sobre el chileno, se ha llegado a decir que "le sale mejor al Sevilla darle un cuadro de homenaje antes de los partidos y no ponerlo titular". La valoración de Maupay ha sido aún más dura, calificándolo como un jugador "incalificable" y definiendo su fichaje de una manera contundente: "Es un fichaje para quitarse del medio a los cortitos".

Los cambios y el veredicto a Almeyda

Los jugadores que entraron desde el banquillo tampoco han logrado el aprobado. Acuña, Carmona y Mendy han obtenido un 3 cada uno. Los que más lo intentaron, Isaac Romero y Oso, se han quedado con un 4, mientras que Castrín no ha sido calificado. Finalmente, la nota final para Matías Almeyda en la temporada ha sido un 3, considerándolo "muy decepcionante" a pesar de que el equipo, por ahora, no ocupa puestos de descenso directo.