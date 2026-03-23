En La Rioja también se lucha contra el cáncer: Hasta 8 proyectos tiene activos la Asociación Contra el Cáncer en nuestra comunidad

La undécima edición de la Carrera de la Mujer por la Investigación en Logroño ha superado todas las expectativas. A pocos días de su celebración, el próximo 19 de abril, ya se han contabilizado más de 10.500 inscripciones, rozando el lleno total. Paloma Corres, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, ha animado a las últimas interesadas a apuntarse cuanto antes para una cita que califica como "un día de fiesta" y "muy emotivo".

Visibilidad y fondos para la investigación

La gerente ha destacado que el evento no solo busca dar "visibilidad y apoyo para todas las personas que están atravesando por un cáncer", sino también "recaudar fondos" que se destinan "directamente e íntegramente" a "proyectos de investigación sobre cáncer en nuestra comunidad". El recorrido será el mismo de los últimos años, con un trayecto que unirá la Gran Vía con el Ayuntamiento de Logroño, congregando a mujeres de toda La Rioja e incluso de provincias limítrofes como Burgos, Navarra o Soria.

Hoy es la medicina del futuro y la esperanza de muchos pacientes" Paloma Corres Gerente de la Asociación Contra el Cáncer en La Rioja

Desde el año 2014, la asociación ha invertido casi 3 millones de euros en investigación en La Rioja, con ocho proyectos activos en la actualidad que se desarrollan en el CIBIR y la Universidad de La Rioja. Corres ha querido recalcar que la investigación abarca todo tipo de tumores, como los de pulmón, piel, colon o páncreas, y no únicamente los asociados a la mujer. Según sus palabras, la investigación "hoy es la medicina del futuro y la esperanza de muchos pacientes", y los resultados de estos proyectos tendrán un impacto muy positivo en nuevos tratamientos.

El papel clave del voluntariado

Haciéndoles vivir el proceso de una manera más amable y más humana" Paloma Corres Gerente de la Asociación Contra el Cáncer en La Rioja

La asociación cuenta con más de 400 voluntarios en La Rioja que desempeñan un papel "fundamental". Su labor abarca desde el acompañamiento emocional a pacientes y familiares en hospitales y domicilios hasta la organización de campañas de prevención y la captación de recursos. Corres ha explicado que el objetivo de este acompañamiento es hacer que los pacientes puedan "vivir el proceso de una manera más amable y más humana".

Casi 2.000 nuevos casos de cáncer este año

1.962 nuevos casos de cáncer es la cifra que se estima para La Rioja este año, según datos del registro de tumores de la Dirección General de Salud Pública. De ellos, 1.175 serán hombres y 787 mujeres. El cáncer de próstata será el más frecuente en varones, mientras que el cáncer de mama lo será en mujeres, con 233 casos previstos.