Comerciantes y hosteleros de Valencia estallan contra las Fallas: "Para ser el váter de la fiesta no nos interesa"

El balance de las Fallas de 2026 trae consigo una profunda reflexión y un creciente malestar entre los comerciantes del centro histórico de Valencia. Varios negocios han alzado la voz para denunciar que el actual modelo de fiesta ha derivado en una situación 'insostenible' que, aseguran, perjudica gravemente al comercio local tradicional. La ocupación de la vía pública por puestos ambulantes sin control y la masificación desbordada han llevado a algunos a tomar medidas drásticas, como plantearse el cierre en futuras ediciones.

Venta ilegal en Fallas

Bloqueados por los puestos ambulantes

Es el caso de Isabel Reig, gerente de Original CV, una tienda de productos artesanos valencianos en la plaza del Mercat Central. Denuncia que este año ha sido 'desbordante'. A diferencia de años anteriores, donde se había respetado el entorno, en esta ocasión se han encontrado con 'unas casetas enormes' instaladas a apenas un metro y medio de sus escaparates. Estas instalaciones, más altas que sus propios establecimientos, bloqueaban 'por completo la visibilidad' e impedían el acceso de los clientes.

Isabel lamenta que esta situación ha desconfigurado la imagen de un entorno emblemático de la ciudad, junto a la Lonja y el Mercado Central. 'Lo de este año con las casetas de todo tipo de productos de todo el mundo, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, no había pasado tan grande nunca', afirma. Critica además la falta de control sobre estos puestos, que vendían desde mojitos a 'quesos del norte, pero sin refrigerar, o sea, sin ninguna regulación'.

Tras investigar, los comerciantes afectados han averiguado que, si bien la licencia la concede el Ayuntamiento, la decisión sobre la ubicación de los puestos recae en la comisión fallera de la zona. 'Esto ya es aún más grave', señala Isabel, quien niega rotundamente que los comerciantes estuvieran de acuerdo, como supuestamente afirmó el presidente de la falla. 'Nunca se nos ha consultado', zanja, y advierte de que la consecuencia es clara: 'Si esto sigue así, ya te digo que el año que viene cerramos'.

Si esto sigue así, ya te digo que el año que viene cerramos" Isabel Reig Gerente de Original CV

El barrio es un macrobotellón

Una decisión similar ha tomado desde hace años Javi Fortuny, responsable de la cervecería The Market Craft Beer en la calle Danzas, en pleno corazón de Ciutat Vella. Cierra su local del 10 al 20 de marzo porque el barrio 'se está convirtiendo en un macrobotellón'. Explica que sus clientes habituales, 'los que nos dan de comer todo el año', huyen del centro o no pueden acceder, por lo que no le interesa mantener abierto.

Basura tras las verbenas de Fallas

Fortuny describe una situación de insalubridad límite, donde su callejón se convierte en 'un río de pis' por la falta de servicios públicos para la ingente cantidad de visitantes. 'Para hacer el váter de la fiesta no nos interesa', declara de forma contundente. Critica que se permitan todo tipo de puestos y eventos que atraen a miles de personas, pero no se pongan 'ni más basuras ni servicios'.

Para hacer el váter de la fiesta no nos interesa" Javi Fortuny Propietario de The Market Craft Beer

Según Javi Fortuny, el problema se ha agravado progresivamente en los últimos ocho años, en los que la fiesta ha pasado de ser 'familiar' a convertirse en una 'fiesta internacional' que ha alcanzado un 'punto insostenible'. En su opinión, no es un tema de las fallas, sino de la gestión del Ayuntamiento, que organiza eventos masivos sin dotar a la ciudad de los recursos necesarios para un 'turismo que está desbocado'.

El sentir general es de descontento por el modelo de gestión. Fortune contrapone esta situación con el turismo de Semana Santa, 'que sí que aporta' porque es gente que 'viene a disfrutar de la gastronomía, de la buena bebida, a pasear'. Ante este panorama, cada vez son más los comerciantes que, como Isabel, se están uniendo y plantean cerrar sus negocios si el Ayuntamiento no toma medidas para garantizar una convivencia equilibrada durante las fiestas.