El nuevo animal, en peligro de extinción, que llega a Cantabria y puedes visitar en Cabárceno: "Desde Suiza..."

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno suma un nuevo habitante muy especial: “Napoleón”, un hipopótamo pigmeo de 18 años y 200 kilos que ha llegado desde el Zoo de Basilea (Suiza). Su misión es clara: impulsar la reproducción de esta especie en peligro de extinción dentro de las instalaciones cántabras.

La llegada de Napoleón forma parte de un programa europeo de protección de especies amenazadas, que busca garantizar la diversidad genética de los ejemplares y evitar problemas de consanguinidad. A cambio, Cabárceno ha enviado a Basilea a “Ume”, un macho de 27 años nacido en ese mismo zoo en 1997, que no había logrado descendencia en el parque cántabro.

Un “veterano” con experiencia en reproducción

El nuevo inquilino de Cabárceno no es un novato en cuestiones de crianza. Napoleón ya ha dejado seis descendientes en Suiza, lo que lo convierte en un ejemplar valioso para reforzar la población de hipopótamos pigmeos en Europa.

Según explica el Gobierno de Cantabria, desde su llegada en agosto se ha adaptado perfectamente al espacio y su integración ha sido positiva. El plan ahora es que pueda encontrarse de manera alternativa con las dos hembras que residen en Cabárceno.

Por su parte, Ume también se ha adaptado bien al zoo de Basilea, donde tendrá la oportunidad de emparejarse con una hembra local.

Una especie en serio peligro de extinción

El hipopótamo pigmeo, también conocido como hipopótamo enano, es un animal muy distinto a su pariente más famoso, el hipopótamo común. Con la mitad de su tamaño y un carácter más reservado, apenas quedan 2.500 ejemplares en el mundo.

Pueden vivir entre 30 y 55 años en cautividad, y su protección se ha convertido en una prioridad dentro de programas internacionales de conservación.

La presencia de esta especie en Cabárceno no solo refuerza la diversidad del parque, sino que también permite sensibilizar al público sobre la importancia de cuidar a los animales más amenazados del planeta.

Imagen del hipopótamo en Cabárceno

Una oportunidad para visitantes y familias

La llegada de Napoleón se convierte en un atractivo más para quienes visiten el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, uno de los grandes reclamos turísticos de Cantabria.

Pasear por sus instalaciones ya no solo permitirá ver a los clásicos elefantes, jirafas o leones, sino también conocer de cerca a un animal tan singular como el hipopótamo pigmeo, cuya conservación depende de proyectos como este intercambio con Suiza.

Con esta incorporación, Cabárceno refuerza su papel como referente en la preservación de especies en peligro y ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de un entorno natural único en Europa.