Miryam Martínez, Doctora en Pedagogía: "El alumnado con altas capacidades tiene muchas posibilidades, pero también muchas necesidades"

El I Congreso Internacional “Promoviendo el desarrollo de las Altas Capacidades Intelectuales en escuelas inclusivas”, que se celebrará en Bilbao los días 13 y 14 de mayo, servirá para desterrar viejos mitos sobre los niños con altas capacidades.

Miryam Martínez, responsable de la Unidad de Apoyo al Desarrollo de las Altas Capacidades Intelectuales de la Universidad de Deusto, advierte de que el mayor error es presuponer que su potencial garantiza el éxito. “La realidad es que el alumnado con alta capacidad en edades tempranas lo que presenta es un potencial, no quiere decir que tenga alto rendimiento”, señala.

"Hay muchos retos por afrontar. Este alumnado tiene muchas posibilidades, pero también presenta muchas necesidades. Se ha pensado que este alumnado es afortunado por su alta capacidad, que lo tienen todo hecho y que el éxito está a la vuelta de la esquina, pero la realidad es que muchas veces sufren fracaso escolar", añade.

Carlos Molina Miryam Martínez, responsable de la Unidad de Apoyo al Desarrollo de las Altas Capacidades Intelectuales

El mito del éxito asegurado

Martínez comenta que se ha producido un cambio en la manera de entender las altas capacidades intelectuales. Tradicionalmente, se pensaba que estos alumnos iban a “rendir de manera sobresaliente” y a gestionar adecuadamente todos sus procesos personales y profesionales, pero “la realidad no es esa”. La experta insiste en que en las primeras etapas solo muestran un potencial y que, parafraseando a la doctora Silverman, es necesario “ver el oro bajo la superficie del río”.

En este sentido, lo que define a este alumnado es una alta curiosidad y una “alta motivación por conocer”, que no siempre se manifiesta de la forma que el profesorado o las familias esperan. Por ello, necesitan apoyo, gestión y autorregulación en sus procesos de aprendizaje para transformar ese potencial inicial en un rendimiento real.

La necesidad de aprender a fallar

Uno de los grandes retos es que estos alumnos, a menudo, aprenden de manera intuitiva y no desarrollan estrategias de aprendizaje formales. “Cuando el aprendizaje se va complicando a medida que avanzan los cursos, hay un momento en el que realmente no han desarrollado esos recursos que necesitan otros”, detalla Martínez. Al no encontrar dificultades al principio, este alumnado no gestiona bien “cómo afrontar el error, y la dificultad”.

Este vacío se une a otro rasgo común: el perfeccionismo. Según la experta, “tienen grandes metas, grandes logros en su mirada, pero es verdad que necesitan apoyo para poder conseguirlos”. De forma natural, no siempre desarrollan las estrategias necesarias para alcanzar esos objetivos, lo que puede generarles una gran frustración y llevarles a un bloqueo que desemboque en el temido fracaso escolar.

Apoyo socioemocional: la otra clave

Junto al aprendizaje, el apoyo socioemocional es fundamental. “Son niños muy intensos, y sensibles”, dice Martínez, y esta intensidad hace que gestionar la gran cantidad de estímulos e información que reciben les resulte a veces “complejo”. Este es uno de los motivos por los que, en contra de la creencia popular, el índice de fracaso escolar en el alumnado con altas capacidades puede llegar a ser más alto que en la media.

Por todo ello, el congreso, se presenta como una cita clave. El objetivo es que la investigación, el profesorado y las familias aborden estos desafíos de manera conjunta, porque “cuando los retos se abordan de manera conjunta y colectiva, se es más eficaz”.

congreso

Durante dos jornadas, el congreso abordará estrategias de identificación, intervención educativa y acompañamiento al alumnado con altas capacidades, así como modelos de respuesta educativa orientados a la equidad y la inclusión. El encuentro reunirá a profesionales de la educación, personal investigador, familias y representantes institucionales en un espacio de intercambio y aprendizaje compartido.

En este marco, el programa ofrecerá una visión amplia y actualizada a través de ponencias de especialistas internacionales, espacios de reflexión y presentación de buenas prácticas. La jornada inaugural contará con la intervención de la Dra. Rena Subotnik (Universidad de Berkeley), referente internacional en el desarrollo del talento, que analizará los principales retos y oportunidades en este ámbito.

A lo largo del evento se abordarán cuestiones clave como el bajo rendimiento en alumnado con altas capacidades y las estrategias para prevenirlo y favorecer el éxito escolar, de la mano de Betsy McCoach (Universidad de Connecticut), así como la evolución y los retos pendientes en la respuesta educativa, con aportaciones del Departamento de Educación y de la Universidad de Deusto.

El programa pondrá, además, el foco en la práctica educativa, con un simposio centrado en la personalización del aprendizaje y el desarrollo del potencial del alumnado, junto a una mesa redonda dedicada al papel del entorno familiar y extracurricular en su acompañamiento, incorporando la experiencia de asociaciones y proyectos especializados.

La segunda jornada ampliará la mirada con aportaciones internacionales sobre el alumnado doblemente excepcional, el uso de la inteligencia artificial en la respuesta educativa y el desarrollo emocional como elemento clave para el bienestar. Asimismo, se presentarán modelos de intervención y buenas prácticas en centros educativos, acercando experiencias concretas aplicadas en el aula.