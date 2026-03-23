María Caballero, hija de Tomás Caballero, estalla por la exaltación de etarras en la Korrika: 'Es una infamia'

La exhibición de una camiseta con el rostro del asesino de su padre, Tomás Caballero, durante el paso de la Korrika por Pamplona ha provocado la enérgica repulsa de su hija, María Caballero. La también concejala de UPN en el ayuntamiento ha calificado el hecho de 'asqueroso' y 'una infamia', tras ver la imagen de un menor portando la prenda. "Me sentí mal, me sentí dolida", ha confesado, asegurando que "hay cosas a las que una persona no se acostumbra".

Caballero ha reivindicado la memoria de su padre "desde una actitud sin odio, sin rencor, pero sí con mucha vehemencia", pero ha subrayado su rechazo a soportar este tipo de exaltaciones. "Tener que estar aguantando que en un ambiente de fiesta, jaleando de risas, a la vez que ves como un niño lleva la camiseta con la cara de un asesino, a eso no me acostumbraré jamás y no quiero acostumbrarme desde luego", ha sentenciado.

Duras críticas al alcalde y al PSN

La hija de la víctima de ETA ha criticado duramente al alcalde de Pamplona Joseba Asiron, de EH Bildu, por "frivolizar" y no ser contundente para evitar estas situaciones. Ha señalado que el alcalde se "estaba poniendo la venda antes de la herida" porque "sabía que ni lo va a frenar, ni lo va a parar, porque son la misma cosa". El incidente, ha recordado, tuvo lugar en el barrio de la Txantrea, donde vivía el asesino de su padre.

A eso no me acostumbraré jamás y no quiero acostumbrarme desde luego" María Caballero Hija de Tomás Caballero asesinado por ETA y Senadora por UPN

Sus reproches más duros se han dirigido al Partido Socialista de Navarra (PSN), al que acusa de "abandono". "El Partido Socialista hace tiempo que se apeó, ha hecho una dejación total, se ha abrazado a los herederos de ETA", ha afirmado. Caballero ha calificado de "indignidad" el apoyo de los socialistas a Bildu y ha lamentado que "creemos que nos han traicionado, creemos que nos han abandonado y es una realidad".

El Parlamento, sin condena unánime

Esta polémica se produce en un contexto de tensión política en la Comunidad foral. Precisamente este lunes, el Parlamento de Navarra ha sido incapaz de aprobar una declaración institucional de condena, ya que las propuestas de UPN y PPN no han logrado la unanimidad necesaria. El PSN se abstuvo en la primera y votó a favor de la segunda, mientras que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra de ambas.

UPN ha criticado que la abstención socialista impidiera pedir la devolución de la subvención a la Korrika. Por su parte, EH Bildu ha calificado los hechos de "ajenos a la organización" y ha acusado a los demás grupos de "tergiversar la realidad". Otros grupos como Geroa Bai han pedido "una reflexión colectiva" al considerar que "hechos como la exhibición de fotos de personas condenadas por terrorismo no contribuyen a impulsar el euskera como elemento de convivencia".