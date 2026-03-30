Estos son los productos que hacen la cesta de la compra más cara que nunca en Cantabria: "Es lo que hay"

Los cántabros gastan cada vez más en la compra del mes, una cesta que se ha encarecido más de un 40%

Los ganaderos ganan cada vez menos haciendo el mismo trabajo. La leche que ellos venden para que se distribuya en supermercados se la pagan a menos dinero las industrias lácteas, por lo que a nosotros, cuando vamos a comprarla, debería costarnos más barata. Sin embargo, no tiene por qué ser así.

Lo cierto es que la leche cuesta mucho más que antes, a pesar de que los productores ganen menos dinero. La clave está en la marca que compremos, pero la horquilla de precios es la siguiente: el precio de un tetrabrick de leche, de un litro, que es el tamaño estándar, varía entre los 0,90 euros de las marcas blancas de cada supermercado, y los 1,80 euros de algunas marcas más conocidas y que seguro que ubicamos.

Agencia EFE La leche nos cuesta entre 0,90 y 1,80 euros el litro, casi el doble que hace unos años

Se puede comprar un litro de leche por menos de un euro, aunque es la excepción. Quizás no lo recuerdes, pero el precio del cartón de leche hace cinco años apenas superaba el euro. Esas mismas marcas blancas costaban entorno a los 0,60 euros, mientras que la leche más premium no superaba los 1,20 euros. Se trata de entre un 40% y un 60% de subida del precio. Y seguro que no es el único producto que has visto que ahora cuesta más que hace unos años.

¿Cómo están otros alimentos básicos?

Unas semanas atrás hablábamos de los huevos, cuando se dispararon los precios debido a la escasez en España, que ahora valen entre 2,80 y 4,50 euros la docena. No obstante, hay muchos otros productos básicos que se han encarecido: la carne de pollo, de cerdo y de ternera cuestan cerca de un 15% más; el kilo de arroz, que antes valía menos de un euro, ahora está en 1,50 euros; las frutas y verduras tienen los precios más inflados de toda la lista de la compra; y otros esenciales como el café ya vale entre 3 y 6 euros los 250 gramos.

Agencia EFE Los productos que más han sufrido la inflación de precios son los más básicos en la alimentación mediterránea

Si te fijas, lo que más está subiendo son productos de alimentación básicos, los que usamos a diario, y parece que hay resignación por parte de los clientes porque parece que "no queda otra", todos necesitamos comer. Sin embargo, la cesta de la compra es cada vez más cara y con el mismo dinero con el que hace unos años llenabas la despensa y la nevera por un mes, ahora no te da ni para cocinar dos semanas.

Una cesta de la compra menos llena

Si casi todos los productos de alimentación suben de precio, y nos vemos obligados a comprar para comer, ¿cuánto nos gastamos cada mes en la compra? Hace unos años, podíamos dejarnos alrededor de 150 euros al mes por persona... Pero esto ha cambiado radicalmente. Hemos preguntado a varias personas que entraban a comprar a sus supermercados de confianza y todos coincidían en lo mismo: los precios han subido, y mucho.

La mayoría de sus respuestas iban en la misma línea: más de 200 euros al mes por persona. De ahí no baja, pero en otros casos la cifra se dispara. La cesta de la compra de un español medio al mes cuesta 320 euros, según datos de marzo publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios. Esto es por cada persona, pero piensa que una familia de cuatro se puede estar gastando más de 1.200 euros al mes. Una cesta básica hoy es entre un 40% y un 45% más cara que hace cinco años.

Agencia EFE El español medio se deja 320 euros al mes en la cesta de la compra

Por supuesto, hay maneras de ahorrar y muchas familias lo hacen: organizando la semana con lo que se va a comer, buscando ofertas en distintos supermercados y aprovechando algunos horarios en los que sale más barato comprar, o también recurriendo a la compra sin intermediarios, con productos de kilómetro cero. Aunque, eso sí, parece que todo es poco, porque si no se apoya a esos productores, se acabarán perdiendo y habrá menos oferta, es decir, todo será más caro.