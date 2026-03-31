Los dos rasgos fundamentales del Lunes Santo según Granada se acentúan

El Lunes Santo las temperaturas fueron más agradables que en la jornada anterior. Fue un día sin incidentes reseñables y en la que las cinco cofradías que habían previsto realizar su penitencia brillaron con luz propia, como corresponde a unas corporaciones cuyos rasgos fundamentales son una acentuada personalidad y emociones muy diferentes.

Antes de que salieran las procesiones, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía visitó a las cofradías del Trabajo, San Agustín y Rescate. Estaba acompañado por diferentes autoridades, entre ellas la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. También fue noticia la presencia del entrenador del Granada, Pacheta, que contempló el paso de las procesiones desde una de las tribunas de la Carrera Oficial y la llamá que efectuaron dos jugadores del equipo, Alemañ y Manu Lama, siendo este último, como capitán, el encargado de hacer sonar el martillo.

un cortejo impresionante y una coronación en el horizonte

Impresionante resultó el cortejo del Trabajo, tanto por su número de componentes como por el esfuerzo permanente por mantenerlo ordenado. Se reitera año tras año la gran devoción surgida en torno a esta cofradía, que prepara la Coronación Canónica de su titular mariana, la Virgen de la Luz, en 2028. Resultaba además emocionante el gran número de promesas que iban tras el Señor. Sin apenas antigüedad, la corporación va camino de convertirse en un clásico de la Semana Santa granadina.

el emotivo canto de la comendadoras

La Hermandad de la Oración en el Huerto presentó otro espectacular cortejo. Emocionante el canto de las Madres Comendadoras al paso de la procesión por la puerta de su convento, donde tiene la sede de la corporación. Entre las representaciones oficiales está la de la Policía Nacional, con más de medio centenar de agentes y alumnos de la Academia de Ávila.

la belleza de la virgen de los dolores

En la Cofradía de los Dolores se echó en falta el tradicional estandarte de grandes dimensiones que solía figurar al frente del cortejo. La singular belleza de la Virgen bajo palio de color salmón sigue siendo motivo de especial devoción.

el recuerdo de manuel lópez-guadalupe en san agustín

La procesión del Cristo de San Agustín Sagrado Protector de la Ciudad de Granada tenía este año una ausencia muy significativa, la del que fuera su Hermano Mayor, Manuel López Guadalupe, un cofrade ejemplar que era profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Su estampa en la calle sigue resultando conmovedora, como su salida, mientras tañe con ritmos luctuosos la campana del Monasterio del Santo Ángel Custodio. El Coro Magnum Ensemble, que acompaña a una de las tres capillas que ponen música a la procesión, de la la Virgen de la Consolación, ofrecía un aspecto de intimismo que por momentos era sobrecogedor.

una túnica para un centenario

Uno de los grandes cortejos de la Semana Santa granadina es el del Rescate. Pese a no permitir la presencia de mantillas entre sus hermanos, la estación de penitencia cuenta con una gran participación. El regreso a su templo, entre saetas y las marchas de su propia Agrupación Musical, volvió a congregar a numeroso público. El estreno de la nueva túnica del Señor, la del Centenario, causó una profunda impresión.