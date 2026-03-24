Martes Santo en Córdoba: seis hermandades recorren la ciudad entre el silencio y la intensidad cofrade

El Martes Santo cordobés presenta una de las jornadas más variadas de la Semana Santa, donde conviven hermandades de silencio con otras de gran fuerza musical y escénica. Desde la tarde hasta bien entrada la madrugada, seis cofradías —Agonía, Universitaria, Sangre, Buen Suceso, Santa Faz y Prendimiento— atraviesan la ciudad ofreciendo estilos muy distintos.

El día permite al espectador elegir entre recogimiento absoluto o momentos de gran impacto sonoro y visual, en un recorrido que alterna barrios históricos y espacios más abiertos del centro.

Hermandad de la Agonía

La jornada comienza con la Agonía, que realiza su salida a las 17:00, marcando uno de los primeros momentos destacados del día. Desde sus primeros pasos, la cofradía ofrece un ambiente solemne que se percibe especialmente en calles recogidas, donde el público acompaña con respeto.

En su camino hacia el centro, el cortejo gana presencia en vías más amplias que permiten contemplar mejor el conjunto. Su paso por Carrera Oficial se produce en torno a la tarde, integrándose en el ritmo general del día antes de su regreso al templo.

Hermandad Universitaria

La Universitaria, una de las más singulares de la jornada, realiza su salida a las 17:10 desde la iglesia del Juramento de San Rafael. Su carácter de silencio marca completamente la experiencia: no lleva acompañamiento musical y su discurrir se basa en el recogimiento absoluto.

La universitaria

El paso por calles cercanas a su templo es especialmente recomendable, ya que el silencio se percibe con mayor intensidad. A medida que avanza hacia el centro, el contraste con zonas más concurridas refuerza aún más su identidad. Su paso por Carrera Oficial tiene lugar a las 19:31, uno de los momentos más sobrecogedores del día, y la cofradía regresa a su templo a las 23:20.

Cuenta con dos pasos, destacando el Santísimo Cristo de la Universidad, obra de Juan Manuel Miñarro, acompañado por Nuestra Señora de la Presentación, de Miguel Ángel González Jurado, que procesiona sin palio.

Hermandad de la Sangre

Desde la emblemática plaza de Capuchinos, uno de los enclaves más reconocibles de Córdoba, la Sangre inicia su estación de penitencia a las 17:00, en un entorno monumental que ofrece una de las salidas más espectaculares del día.

El recorrido permite verla tanto en calles estrechas como en espacios más abiertos donde el cortejo gana amplitud. Su paso por Carrera Oficial está fijado a las 19:42, en pleno ambiente de tarde, antes de regresar a su templo a las 23:15.

El acompañamiento musical combina la fuerza de la banda de cornetas y tambores en el paso de Cristo con el carácter más melódico de la banda de música en el palio de Nuestra Señora Reina de los Ángeles.

Hermandad del Buen Suceso

El Buen Suceso realiza su salida a las 17:10 desde San Andrés, un entorno de calles estrechas donde el cortejo avanza con dificultad, generando estampas muy características de la Semana Santa cordobesa.

Señor del Buen Suceso

A medida que se aproxima al centro, el recorrido se abre y permite apreciar mejor el conjunto de los pasos. Su llegada a Carrera Oficial se produce a las 20:13, en un momento en el que la luz empieza a caer, aportando un ambiente especial. La entrada en templo está prevista a las 23:30.

Fundada en 1973, la hermandad presenta dos pasos, destacando el misterio del encuentro en la calle de la Amargura y el palio de la Virgen de la Caridad, acompañados por formaciones musicales andaluzas.

Hermandad de la Santa Faz

La Santa Faz inicia su recorrido a las 19:00 desde la Trinidad, uno de los templos más conocidos por los cordobeses. Su salida ya en horario vespertino marca el inicio de la transición hacia la noche.

Santa Faz

Las primeras calles permiten ver la cercanía del cortejo, mientras que en su avance hacia el centro se pueden encontrar puntos donde el paso gana en perspectiva. Su paso por Carrera Oficial tiene lugar a las 20:39, y la entrada en templo se produce a las 00:20, ya en la madrugada.

Con dos pasos, combina la imagen de Jesús Nazareno con la Virgen de la Trinidad, ofreciendo un recorrido equilibrado entre recogimiento y vistosidad.

Hermandad del Prendimiento

El Prendimiento es una de las cofradías más completas del Martes Santo. Realiza su salida a las 18:30, iniciando un recorrido que destaca por su fuerza visual y musical.

En calles más estrechas, el paso del misterio impresiona por su cercanía, mientras que en zonas más abiertas el conjunto gana espectacularidad. Su paso por Carrera Oficial está previsto a las 21:28, ya con la noche asentada, lo que potencia la iluminación de los pasos. La entrada en templo se produce a la 01:05, cerrando la jornada.

Cuenta con dos pasos, el misterio del Prendimiento en el Huerto de los Olivos y la Virgen de la Piedad bajo palio, acompañados por agrupaciones musicales de Córdoba y Sevilla. Un Martes Santo para todos los estilos

El Martes Santo cordobés destaca por su diversidad. Desde el silencio absoluto de la Universitaria hasta la fuerza sonora del Prendimiento o la monumentalidad de la Sangre en Capuchinos, la jornada ofrece múltiples formas de vivir la Semana Santa.

La clave vuelve a estar en elegir bien el lugar: calles estrechas para sentir la cercanía, plazas y avenidas para contemplar la magnitud de los pasos o la Carrera Oficial para una visión más ordenada de cada hermandad.

ESPECIAL SEMANA SANTA

Con motivo de la Semana Santa, COPE Córdoba ha preparado un despliegue especial para llevar a todos los hogares la emoción y el sonido de las procesiones. Cada día, en un horario ininterrumpido desde las 17:30 hasta las 23:30 horas, estaremos en directo desde distintos puntos de la ciudad, para acercar a los oyentes los sonidos únicos que definen la Semana Santa de Córdoba. Desde el rachear de los costaleros hasta las bandas de música y el fervor del público.

La retransmisión se podrá seguir a través de las frecuencias habituales de COPE, en el 87.6 de la FM y en el 1215 de la Onda Media (OM). Además, para quienes prefieran los medios digitales, la cobertura estará disponible en tiempo real a través de la página web y la aplicación móvil de COPE, permitiendo no perderse ni un solo detalle de la semana grande cordobesa.