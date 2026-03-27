El hallazgo en una cueva de Cantabria que demuestra que en la Prehistoria también se “arreglaban”

El hallazgo de un collar de conchas en la cueva de El Pendo, en Cantabria, ha permitido a los arqueólogos escribir un nuevo capítulo sobre la vida en la Prehistoria. A diferencia de las conocidas pinturas de Altamira, este descubrimiento se centra en los pequeños objetos para desvelar no cómo sobrevivían, sino cómo vivían realmente nuestros antepasados.

El descubrimiento se produjo durante una excavación rutinaria, un proceso lento y meticuloso en el que los arqueólogos criban toneladas de sedimento. En ese contexto aparecieron unas pequeñas conchas de color rosado que, lejos de estar allí por casualidad, formaban parte de un collar. Este gesto de coquetería demuestra que, hace miles de años, sus portadores dedicaban tiempo a la estética, la identidad y la forma de mostrarse ante los demás.

Más allá del arte rupestre

Durante mucho tiempo, la arqueología prehistórica en Cantabria ha centrado su atención en el arte rupestre, como el de las cuevas de Altamira o El Castillo. Sin embargo, en los últimos años la mirada ha virado hacia lo cotidiano, hacia objetos que explican cómo era el día a día de estas comunidades. Herramientas de piedra, utensilios de hueso y restos de alimentos permiten reconstruir escenas completas de su vida y organización social.

Cada pieza recuperada cuenta una historia. Una piedra tallada es el resultado de la transmisión de conocimiento, un raspador indica que se trabajaban pieles y un conjunto de objetos puede dibujar una escena de colaboración. Como contaba el arqueólogo Rubén San Cristóbal al ver el collar de El Pendo expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, de repente entiendes que

Una de las galerías del MUPAC

Aquello que has encontrado, que has limpiado, que has analizado… forma parte de algo mucho más grande” Rubén San Cristóbal Arqueólogo

Cantabria, un laboratorio prehistórico

La región se ha consolidado como un referente mundial en arqueología prehistórica, no solo por la cantidad de yacimientos, sino por su excepcional estado de conservación. Las condiciones de humedad y temperatura de las cuevas han permitido que restos orgánicos e inorgánicos lleguen hasta nuestros días, convirtiendo Cantabria en un auténtico laboratorio al aire libre.

Los descubrimientos realizados aquí son cruciales para completar el puzle de la historia humana en Europa. Ayudan a entender las migraciones, la adaptación al medio y la evolución de las formas de vida de nuestros antepasados, demostrando que, en el fondo, las preocupaciones esenciales no han cambiado tanto. Como reflexión final, el texto original apunta que,

En el fondo, no somos tan diferentes a nuestros antepasados prehistóricos” Rubén San Cristóbal Arqueólogo

La puerta a nuestro pasado

Toda esta riqueza arqueológica no se queda únicamente en los yacimientos, sino que se comparte con la sociedad a través del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), en Santander. Su labor es fundamental para dar contexto a las piezas, permitiendo al visitante comprender la complejidad de las sociedades que las crearon.

El trabajo, sin embargo, no ha terminado. Las excavaciones continúan y las técnicas de análisis son cada vez más avanzadas, abriendo la puerta a futuros hallazgos. En alguna cueva de Cantabria, otro pequeño objeto podría estar esperando para volver a cambiar lo que sabemos sobre nuestro pasado.