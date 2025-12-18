Crea Joven se consolida como el gran impulsor del talento emprendedor en Cantabria

El programa Crea Joven de CEOE Cepyme Cantabria se ha consolidado como un pilar fundamental para el emprendimiento en la región. En su cuarta edición, el proyecto ha demostrado ser una fórmula de éxito para transformar ideas incipientes en negocios sólidos, conectando el talento joven con la experiencia del tejido empresarial. María García-Guinea, responsable del programa, asegura que es un proyecto del que están "muy orgullosos" en la patronal, ya que la experiencia les ha enseñado "lo que quieren los emprendedores, la conexión con los mentores y con los expertos". La última edición, que se encuentra en su recta final, ha sido calificada como "muy satisfactoria" por el compromiso de los participantes y la sinergia creada.

Un baño de realidad empresarial

Uno de los pilares del programa es la mentorización, un contacto directo con profesionales que, según García-Guinea, ofrece a los emprendedores "un baño de realidad absoluto". Los mentores, con su experiencia, ayudan a los jóvenes a moldear y, en ocasiones, transformar sus proyectos. Adela Sánchez, profesora de economía de la Universidad de Cantabria y mentora del programa, describe esta relación como un viaje en el que "ambos hemos aprendido mucho". Para Sánchez, la labor del mentor no es dar lecciones, sino ofrecer acompañamiento y asesoramiento. "Es como dar un poco de estructura a su pasión", afirma.

Es como dar un poco de estructura a su pasión" Adela Sánchez Profesora de Economía de la UC y mentora

Esta visión es compartida por Javier Álvaro Merino, experto en estrategia tecnológica e innovación en Telefónica y también mentor, quien ve su participación como una forma de devolver a Cantabria la experiencia adquirida fuera. Álvaro Merino destaca que los emprendedores llegan con "una ilusión tremenda, pero con muchísimas ideas en la cabeza". La labor del mentor, explica, es ayudarles a "reflexionar, pensar y ponerles orden", identificando prioridades para no caer en errores que pueden llevar al fracaso empresarial.

Formación, 'networking' y el gran examen final

Además de las mentorías, Crea Joven ofrece un completo programa formativo que para muchos supone la primera toma de contacto con el ecosistema empresarial. María García-Guinea destaca la variedad de las formaciones, que abarcan desde finanzas hasta marketing y gestión de proyectos. Estas sesiones son impartidas por empresas asociadas a CEOE, miembros de la Red de Talento de CEOE e incluso por emprendedores de ediciones anteriores, como es el caso de Ana, de la primera edición, que ahora forma a los nuevos participantes en redes y marketing.

El programa culmina con el 'Investor Day', descrito por García-Guinea como "el día del examen". En esta jornada, los emprendedores presentan sus proyectos ante posibles inversores, mostrando la evolución desde el 'demo day' inicial. Según Adela Sánchez, es habitual que los emprendedores dominen su área técnica pero flaqueen en aspectos como "la parte comercial y también en la parte financiera". El programa está diseñado "muy a medida" para detectar y reforzar esas debilidades con formación específica.

Una apuesta por el futuro de Cantabria

El impacto del programa se mide en la continuidad de los proyectos. Adela Sánchez mantiene el contacto con antiguos mentorizados y asegura que "muchos de ellos el proyecto continúa funcionando". Para que más ideas se conviertan en empresas, Sánchez apunta a la necesidad de una "mayor simplificación administrativa" y de fomentar el contacto de los nuevos emprendedores con empresarios ya consolidados. "Las empresas son las que generan riqueza en el territorio, y en Cantabria tenemos que apostar por los proyectos emprendedores y por los proyectos empresariales", subraya.

En Cantabria tenemos que apostar por los proyectos emprendedores y por los proyectos empresariales"



Por su parte, Javier Álvaro Merino, acostumbrado a analizar ideas en todo el país, no duda del potencial local: "La tasa de emprendedores, la tasa de ideas y el potencial que tienen, yo diría que supera, pero con mucho, la media de España". Para quienes tengan una idea, su consejo es claro: "Que no se arrugue, que no lo piense".

Paralelamente, CEOE impulsa la Red de Talento Cántabro en el Exterior, un programa que busca reforzar las conexiones de los profesionales cántabros en el extranjero con el sistema empresarial de la región. El objetivo, según explica García-Guinea, es facilitar su retorno o la contratación de sus servicios desde Cantabria. Como cada Navidad, la organización celebra un encuentro anual, bautizado este año como 'Vermú con talento', que tendrá lugar el 26 de diciembre en la Estación Marítima de Santander para fomentar el 'networking' entre el talento expatriado y las empresas locales.