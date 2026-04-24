El coste del combustible asfixia a las empresas de transporte escolar de Cantabria: "Estamos pasándolo mal"

El sector del transporte es uno de los más afectados por la crisis de los carburantes. Desde febrero, el combustible ha subido cerca de un 40%, y para una empresa de autocares, el gasóleo supone cerca del 30% de sus gastos totales. Un ejemplo práctico: si en febrero llenar los depósitos de una flota de 50 autobuses costaba 33.000 euros, ahora esa misma operación asciende a 56.000 euros... Y todo por culpa de lo que sucede en un punto muy concreto del mundo, en el estrecho de Ormuz.

No es un ejemplo cualquiera, esto es lo que le puede costar a Juan Carlos Ruiz, dueño de Autocares NR Ruiz, llenar el depósito de su flota de autobuses. Su empresa se dedica principalmente al transporte escolar y opera unas 52 rutas escolares con contratos firmados para los próximos tres años.

Contratos a precio cerrado

El principal problema, según explica Ruiz, es que estos contratos "no llevan revisión de precios". Esto significa que, a pesar de la descomunal subida del gasóleo, las empresas siguen recibiendo el mismo importe. "Son contratos firmados por tres años y un año más de prórroga, y tienen los precios ya pactados; ante eventualidades como estas, no existe una mejora o esa revisión de precios", lamenta el empresario.

El sobrecoste de los combustibles está "ahogando" a las empresas del sector, que reclaman celeridad en las ayudas prometidas por el gobierno. "Estamos deseosos de que nos indiquen cómo, porque el 30% del coste es muy importante", afirma Ruiz.

"Lo que sí nos gustaría es que esas medidas sean rápidas y eficientes. Si se van a tomar, que se tomen cuanto antes, porque ahora es el momento donde estamos pasándolo mal, cuando necesitamos esas ayudas", subraya el dueño de Autocares NR Ruiz.

Necesitamos que las medidas se apliquen rápido, porque es ahora cuando estamos pasándolo mal" Juan Carlos Ruiz Autocares NR Ruiz

Un plan de choque insuficiente

El Gobierno de Cantabria ha presentado un plan de choque para paliar la crisis, y hace unos 15 o 20 días se reunió con el empresarios para anunciarles que tomaría medidas. Recientemente, han conocido que se destinarán 900.000 euros para una subida en los contratos de transporte escolar, lo que podría implicar un aumento del 3,8%, según los cálculos del sector, para hacer frente a los sobrecostes del combustible.

"No sabemos cómo se va realmente a aplicar, si va a ser una subida lineal en función de la facturación o un cálculo en función de los kilómetros que recorre cada empresa", detalla Ruiz. El consejero de Economía, Luis Ángel Agueros, habló de subir los precios del transporte escolar, pero todavía no se ha concretado cómo se articulará legalmente esta ayuda.

Autocares NR Ruiz Las empresas que prestan servicio para el transporte escolar necesitan ayudas para hacer frente al sobrecoste de los combustibles

Ruiz insiste en que, por ley, los contratos actuales no se pueden modificar. "A través de esta medida urgente es donde se va a intentar paliar, si no en todo, parte de este sobrecoste que vamos a tener o estamos teniendo, y no sabemos hasta cuándo", añade.

La inversión, también en riesgo

La crisis no solo afecta al gasto corriente, sino también a la inversión en nuevos vehículos. El Gobierno de Cantabria ha anunciado también ayudas a la financiación para pymes y autónomos, una medida que el sector considera "muy importante".

Un autobús hoy día cuesta unos 350.000 euros, a eso añádele el combustible" Juan Carlos Ruiz Autocares NR Ruiz

"Si sube el gasoil, sube todo, y las inversiones de los vehículos van a subir un buen porcentaje", advierte Ruiz. Para hacerse una idea del calibre de la inversión, el empresario especifica: "Un autobús hoy día está en 350.000 euros, lo que vale, más IVA". La ayuda a la financiación es clave, pero de nuevo, el sector desconoce los detalles: "Tampoco sabemos exactamente cómo va a ser, si va a ser ayudas a, hablaban de avales al 80% de la financiación o si van a ser directamente ayuda a los intereses".