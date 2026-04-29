Cifras oficiales Semana Santa 2026: dos cofradías presentaron cortejos con más de mil personas

Dos hermandades presentaron en la Semana Santa de Granada de 2026 cortejos de más de mil hermanos. Fueron la Aurora y la Esperanza. Con más de novecientos participantes hubo cuatro: Oración en el Huerto, Trabajo, Rosario y Favores. El crecimiento global con respecto al año pasado fue de 9,69 por ciento, destacando que el Martes Santo la cifra supuso un 22,93 más que en 2025.

los costaleros no se citan en esta estadística

En total se contabilizaron por la Carrera Oficial 21.007 personas. Como cirios se tienen en cuenta los nazarenos, penitentes, camareras y jóvenes descubiertos con cera, y en el apartado de otros, monaguillos, cuerpos litúrgicos, músicos, representaciones, promesas, etc. A estas cifras hay que sumarle los costaleros, que fueron varios miles, aunque este dato no se ha dado a conocer.