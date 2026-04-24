Cantabria activa un plan de 48 millones contra la crisis provocada por la guerra en Irán: "Mejor preparados"

El Gobierno de Cantabria ha presentado este jueves un plan de choque dotado con 48 millones de euros para hacer frente a la crisis de inflación derivada del conflicto en Oriente Medio. El paquete de medidas está diseñado para ofrecer apoyo a empresas, autónomos y familias, combatiendo el aumento de precios en combustibles, energía y aspectos derivados que afectan a particulares en su día a día.

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha explicado que algunas de estas ayudas ya se están aplicando, mientras que otras entrarán en vigor el 1 de mayo, coincidiendo con la aprobación de los presupuestos de Cantabria para 2026. Agüeros ha añadido que a esta cifra hay que sumar otros 22 millones de euros ya desplegados desde que el Gobierno de España anunció el paquete de medidas hace unas semanas, elevando la movilización total de fondos.

No ha hecho falta que estallara una guerra para hacer frente a la inflación o a los efectos de esta crisis Luis Ángel Agüeros Consejero de Economía

Según el consejero, gracias a las medidas estructurales impulsadas previamente y al trabajo que ha hecho el Gobierno durante esta legislatura, "Cantabria está mejor preparada para hacer frente a esta crisis que en situaciones anteriores como el COVID o la guerra de Ucrania". Ha afirmado que al Ejecutivo "no ha hecho falta que estallara una guerra para hacer frente a la inflación o a los efectos de esta crisis".

Medidas de carácter social

En el ámbito social, el plan refuerza con dos millones de euros adicionales la atención primaria de los servicios sociales, lo que supone un incremento del 10% hasta alcanzar los 15,4 millones. También se amplían los descuentos en el transporte público: los jóvenes de 15 a 30 años tendrán una bonificación del 70% y el resto de viajeros habituales, del 40%.

Además, el Gobierno mantendrá el complemento del 15% sobre la Renta Social Básica y reforzará las ayudas al alquiler para familias vulnerables y el Bono Alquiler Joven. Y de cara a proteger a las familias con hijos en edad escolar, se va a subir el precio del transporte escolar para evitar la paralización del servicio y se congelará el precio máximo del menú escolar en 5,70 euros diarios, siendo la administración pública la encargada de asumir los sobrecostes.

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Apoyo a la industria y propuestas a Europa

Por su parte, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha detallado las ayudas al tejido productivo. Se ha activado una línea de préstamos de SODERCAN por valor de 4 millones de euros para empresas industriales con financiación afectada y se mantienen reuniones con el sector primario para evaluar el impacto del coste de combustibles y fertilizantes.

Arasti también ha anunciado un acuerdo entre SODERCAN e Iberaval para conceder avales por 10 millones de euros a pymes y autónomos, destinados a paliar el incremento de los costes energéticos. A esto se suman otros 7 millones de euros en ayudas directas para las empresas industriales y turísticas más afectadas.

Extender la vida útil de las centrales nucleares, reducir su carga impositiva en Europa y eliminar peajes y cargos" Eduardo Arasti Consejero de Industria

Por otro lado, el Gobierno cántabro también elevará varias propuestas a la Unión Europea. Entre ellas, Arasti ha destacado tres soluciones para lograr un precio competitivo de la energía eléctrica: "Extender la vida útil de las centrales nucleares, reducir su carga impositiva en Europa y eliminar peajes y cargos de las mismas".

Finalmente, Luis Ángel Agüeros ha señalado que solicitarán a Europa la creación de un marco general que actúe de forma preventiva, algo así como un plan de contingencia. "Vamos a solicitar también que se apruebe un marco general europeo que anticipe y que compense el aumento de los costes de los carburantes", ha declarado, para que existan medidas previstas de antemano ante futuras crisis.