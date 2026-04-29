Dani Jiménez recibe cuatro partidos de sanción tras el derbi aragonés

El portero de la SD Huesca, Dani Jiménez, ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión tras el puñetazo que propinó a un rival en la tangana del derbi aragonés contra el Real Zaragoza. Por su parte, el guardameta zaragocista, Esteban Andrada, ha recibido un castigo de 13 partidos. Aunque el Huesca presentó alegaciones y seguirá recurriendo, el Comité de Disciplina ha aplicado la sanción en su grado mínimo, por lo que Jiménez se perderá los próximos cuatro encuentros.

Desde el vestuario azulgrana, el futbolista Toiy Abad ha lamentado los hechos, afirmando que "nadie se siente orgulloso de lo que pasó al final del partido". El jugador ha destacado la importancia de centrarse en el juego desplegado: "Nos tenemos que quedar con lo que hicimos durante los 90 minutos, los duelos que ganamos, cómo les generamos ocasiones". Mientras, el capitán Jorge Pulido sigue "magullado" por los golpes pero desde el club aseguran que no peligra su participación el domingo.

Llamada a la calma desde Zaragoza

El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, ha realizado una profunda reflexión sobre lo sucedido, mostrando su preocupación por la persona detrás del futbolista, Esteban Andrada. "Ha cometido un error, lo va a pagar y ya está", ha señalado. Navarro ha hecho un llamamiento a rebajar la tensión. "No puede pasar eso en un partido entre 2 equipos aragoneses, en el fútbol profesional", ha lamentado, recordando la buena relación histórica entre ambos clubes.

Lo auténticamente importante o lo triste es que entre 2 equipos aragoneses se ha producido esa imagen y nos mancha a todos" David Navarro Entrenador del Zaragoza

El técnico zaragocista ha insistido en que la rivalidad no debe "pasar unos límites" y ha admitido que "en ocasiones hasta hemos alimentado entre unos y otros" esa tensión. Navarro también ha criticado la gestión del tiempo del árbitro en la última jugada, asegurando que el colegiado finalizó el encuentro mucho antes de los 40 segundos que había prometido añadir.

El Huesca, a por la permanencia

A pesar del golpe anímico, la plantilla del Huesca se centra en el objetivo de la salvación. Toni Abad ha calificado la baja de su compañero como "una lástima la pérdida de Dani, porque está a un grandísimo nivel", pero ha mostrado plena confianza en los otros dos porteros, Juan Pérez y Dani Martín: "Tenemos a 2 compañeros más que están preparados".

El próximo reto para el Huesca será este domingo contra el líder, el Racing de Santander. El conjunto cántabro, según el análisis del periodista Angelito García, ha recuperado su "juego muy valiente, muy arrollador", aunque también concede goles. El partido estará marcado por la tensión extradeportiva, ya que el Racing ha devuelto "la moneda" al Huesca con entradas a precios elevados para la afición visitante.

Con cinco jornadas por delante, la lucha por la permanencia está al rojo vivo. El Huesca se encuentra a solo dos puntos de la salvación y afronta un mes de mayo clave con partidos contra rivales directos como la Real Sociedad B. El periodista Adrián Mora se ha mostrado "moderadamente optimista", especialmente si el equipo "sale vivo de Santander".