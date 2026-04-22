¿Sabes realmente la edad de tu perro? La nueva fórmula que desmonta el mito del “por siete”

La tradicional regla de que un año de perro equivale a siete de humano ha sido durante décadas una referencia sencilla para calcular la edad de nuestras mascotas. Sin embargo, esta fórmula está completamente desfasada. El veterinario Alejandro Arce, de la clínica Rock and Pets en el programa Mediodía COPE + Cantabria, ha desmontado este mito basándose en un concepto clave: la edad biológica.

La nueva fórmula para calcular la edad

Arce se ha referido a un estudio de la Universidad de California publicado en 2020 que ha revolucionado la forma de entender el envejecimiento canino. La investigación, aunque de momento solo se ha realizado con perros labradores, utiliza un mecanismo que permite comprender el envejecimiento de los perros en comparación con el de los humanos: la metilación del ADN.

Este proceso funciona como un reloj biológico, ya que con el tiempo se adhieren al ADN unas sustancias llamadas grupos metilos que indican la edad exacta de las células. Según Arce, los relojes biológicos de perros y humanos "van muy paralelos", lo que ha permitido a los investigadores desarrollar una nueva fórmula matemática.

Aunque la ecuación es compleja, basada en el logaritmo neperiano, su conclusión es sorprendente. "Los perros envejecen muy rápido al principio, pero muy rápido, muy rápido, eso es lo que me ha sorprendido de su estudio", ha explicado el veterinario. El dato más revelador es que un perro de un año no tendría el equivalente a 7 años humanos, sino a 30.

Un perro de un año, es un humano de 30 años" Alejandro Arce Veterinario

Con esta nueva perspectiva, un can de dos años tendría 42,4 años humanos y con siete años su envejecimiento comenzaría a ralentizarse, "incluso más despacio que el ser humano", ha añadido Arce. Por tanto, la famosa regla del 7 ya no es válida para comprender en qué momento vital se encuentra una mascota.

Alejandro Arce, veterinario de la clínica "Miengo Rock 'N' Pets"

Perros grandes, ¿vida más corta?

Otro aspecto que ha destacado el experto es que, a diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, donde los animales más grandes como elefantes o ballenas viven más tiempo, en los perros sucede lo contrario. Las razas de perros grandes viven "bastante menos que los pequeños", y la razón principal es el cáncer.

La mitad de los lobos morirán de cáncer, mientras los pequeñitos, solo un 10 % 100" Alejandro Arce Veterinario de la Clinica de Miengo Rock and Pets

Según ha detallado Arce, las razas gigantes como el gran danés tienen un 50% de probabilidades de morir de cáncer, mientras que en las razas pequeñas el porcentaje se reduce a un 10%. Esto se debe a que un perro de gran tamaño experimenta un crecimiento desmesurado en su primer año de vida, pasando de medio kilo a 70 u 80 kilos. Este proceso implica una "replicación celular a lo bestia" que aumenta la probabilidad de "errores en las copias de ADN" y, con ello, la aparición de mutaciones que pueden derivar en un cáncer.

De senior a geriátrico: dos etapas distintas

Entender la edad real de un perro es clave para cuidarlo adecuadamente, y para ello es fundamental diferenciar entre un perro senior y uno geriátrico. Arce ha aclarado que un perro senior es un "adulto maduro", una etapa en la que "pueden empezar a surgir problemas". En cambio, un perro geriátrico es aquel que ya ha superado el 75% de su esperanza de vida y se encuentra en su último cuarto.

La entrada en estas fases varía enormemente según el tamaño. Un perro de unos 10 kilos se considera senior a los 9 o 10 años y geriátrico a los 11 o 12. En las razas grandes, la etapa senior empieza a los 7 años y la geriátrica a los 9, mientras que en razas gigantes como los mastines, estas edades se adelantan a los 6 y 8 años, respectivamente.

Aunque el envejecimiento celular es inevitable, como demuestra el estudio, sí se puede mejorar la calidad de vida de las mascotas con una buena prevención y una alimentación fundamental. Finalmente, Arce ha sugerido que esta investigación podría ser una "llave biológica para descubrir cómo ralentizar el envejecimiento en nosotros", ya que los mecanismos son muy parecidos y podrían dar lugar a nuevos fármacos y tratamientos.