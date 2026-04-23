¿Nos gusta leer en Cantabria? Esta es la radiografía en Santander en el Día del Libro: entre la pasión, el olvido y la solidaridad

Dos chicas ojean libros en el puesto instalado en la calle Rualasal de Santander por la librería de segunda mano"Re-Read"

Con motivo del Día del Libro, las calles de Cantabria se convierten en un termómetro de los hábitos lectores de la sociedad. Una radiografía a pie de calle muestra una realidad de contrastes: desde lectores voraces que celebran la jornada durante todo el año, hasta jóvenes que admiten sin tapujos no leer nunca, pasando por iniciativas que dan una segunda vida a los libros y apoyan causas solidarias.

Entre los apasionados, los perfiles son variados. Un lector veterano se declara aficionado a la "novela de intriga histórica" y disfruta de ella los fines de semana por la mañana, con un café. Por otro lado, una joven lectora prefiere la "fantasía", con 'Harry Potter' como favorito, a la que dedica "una hora u hora y media" cada noche antes de dormir.

Jóvenes y lectura: una relación intermitente

La relación de los jóvenes con los libros es más compleja. Una pareja de jóvenes admite no saber que es el Día del Libro y preferir "películas y series". Otros aluden a que se aburren o, como una chica de 21 años, a la "falta de tiempo", aunque lee algo más en verano. Un joven de 17 años confiesa que el último libro que leyó, "Bodas de sangre", fue por obligación del instituto y que leer por cuenta propia "cuesta un poco más".

COPE Cantabria Interior de la librería Re-Read en Santander

Librerías con alma: segunda vida y solidaridad

En este contexto, las librerías de segunda mano y solidarias juegan un papel crucial. Santiago López, dueño de la librería 'Re-Read' en Santander, saca los libros a la calle para atraer a nuevos lectores: "Es el día para enganchar más a lectores casuales", afirma, convencido de que "siempre que un libro llega a tus manos puede ser el comienzo de una nueva persona lectora, y eso hay que aprovecharlo, de atraerles hacia nuestro 'lado oscuro'..." concluye, sonriendo.

Este día puede ser el comienzo de una nueva persona lectora, de atraerles hacia nuestro 'lado oscuro'..." Santiago López Dueño de la librería de segunda mano "Re-Read" en Santander

Con un modelo diferente, la librería solidaria 'Aida Books & More' también celebra la jornada. Jesús, voluntario desde hace ocho años, explica que "no es una operación comercial", sino "una forma de celebrar el día". El dinero recaudado con la venta de libros donados "se destina íntegramente a proyectos de sanidad y educación en países como Guinea Bissau o Senegal".

COPE Cantabria Guillem y Jesús (sentado), de la Librería "Aida Books&More" atienden a una cliente habitual en el Día del Libro

La solidaridad es un pilar fundamental, no solo por parte de los voluntarios, sino también de los donantes. Un hombre se acercó en silla de ruedas a la puerta de 'Aida Books&More" para donar más de 100 libros: "No tengo espacio para más libros", explica, y añade: "Antes de tener que tirarlos al contenedor del cartón, prefiero darles una segunda oportunidad a mucha gente para que los puedan leer".

Antes de tirarlos al contenedor, prefiero darles una segunda oportunidad a los libros que ya no caben en casa" Donante de libros Para la librería "Aida Books&More" de Santander

Una clienta habitual de 'Aida Books&More' valora la oportunidad de "darle una segunda vida a libros" y encontrar títulos que no son tan comerciales. Defiende que la lectura "depende del estado de ánimo" y que ella lee "un mínimo de dos horas diarias". El Día del Libro en Cantabria demuestra que, aunque los hábitos cambian, el valor del libro como objeto cultural y solidario permanece.

COPE Cantabria Exterior de la librería "Aida Books&More" de Santander, en la calle San José 16