Agustinos afronta el histórico reto de la Asobal: "Jugamos sin ninguna presión"

El CD Agustinos Alicante ha hecho historia al clasificarse por primera vez para la fase de ascenso a la Liga Asobal. A falta de dos jornadas para el final de la liga regular, el equipo senior masculino ya tiene su plaza asegurada en la final a cuatro. Su presidente, Mario Perelló, ha expresado en Deportes COPE Alicante la ilusión del club y del colegio: "Estamos muy contentos, muy ilusionados".

Perelló ha confesado que el ascenso no era el objetivo a principio de temporada, lo que les permite afrontar el reto con serenidad. "No te voy a engañar, no era este nuestro objetivo cuando empezamos la temporada", ha señalado. Por ello, asegura que el equipo alicantino es, de los cuatro clasificados, "el que trabaja con menos presión".

Un proyecto de cantera

La identidad del CD Agustinos está marcada por su apuesta por la base. El staff técnico es 100% de la casa, con Alejandro Carrillo, profesor del colegio, como entrenador. La plantilla la componen nueve jugadores de la cantera y otros cinco de la provincia de Alicante, procedentes de ciudades como Elche, Torrevieja y Elda. "Somos un equipo muy de la ciudad, muy de la provincia y, sobre todo, del colegio", ha afirmado Perelló.

El desafío económico y los rivales

En la fase final, Agustinos se medirá a rivales históricos como Burgos, Puerto Sagunto o Anaitasuna. Sin embargo, el presidente no muestra preferencias: "Contra quien sea, no tenemos ninguna presión". El mayor reto, en caso de ascenso, sería el económico.

Perelló ha agradecido el apoyo de las entidades públicas como el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación, pero ha destacado la necesidad de encontrar patrocinadores privados para hacer frente a los costes de la máxima categoría. "Si se da el caso del acceso a Asobal, la exigencia económica va a ser muy, muy alta", ha advertido.

Alicante, capital del balonmano base

El éxito del primer equipo se complementa con el de la cantera. El club ha clasificado a cuatro equipos para los sectores del Campeonato de España. Además, Perelló ha confirmado que Alicante acogerá tres de estos sectores, lo que supondrá la llegada de nueve clubes de otras ciudades.

Este evento tendrá un impacto positivo en la ciudad. "En Alicante se va a notar un incremento a nivel hostelería y restauración muy importante", ha explicado el presidente. Para el club, es una confirmación del "trabajo que hacen nuestros entrenadores con los chavales de la base" y una gran noticia para la ciudad.