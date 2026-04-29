La empresa familiar de Salamanca que factura 40 millones y desafía la crisis con su expansión global

A pesar del descenso en las exportaciones salmantinas, que cayeron un 12% en febrero según datos del Ministerio de Economía, hay empresas que continúan enfocadas en el mercado internacional. Un ejemplo es Plásticos Durex, que lidera la exportación en la provincia de Salamanca. La compañía comenzó su andadura en 1947 como un pequeño taller familiar dedicado a fabricar tapones de caucho para frascos de penicilina.

De la farmacia a la automoción

Plásticos Durex Producción Plásticos Durex

El próximo año, la empresa cumplirá 80 años. Son casi 8 décadas de crecimiento constante. Uno de los momentos de expansión de la compañía se remonta a la implantación de numerosas empresas de automoción en España, en la década de los 90 del pasado siglo. Este hito representó una oportunidad para diversificar su producción hacia piezas y componentes para automóviles. Hoy, el grupo empresarial, dirigido por el CEO Juan Pontviane, está formado por más de 260 personas.

Pontviane explica que fabrican "componentes de plástico y de caucho, fundamentalmente para suspensiones, chasis, y todo lo que tenga que ver con aislamiento de ruido y vibraciones". El 96% de su producción se destina a componentes para coches.

Expansión internacional y nuevos mercados

La compañía exporta desde Salamanca a 27 países y ha consolidado su presencia global con la apertura de una planta en Polonia en 2009 para el mercado de Europa del Este y otra en México en 2019 para el de Norteamérica. Sus tres fábricas operan en turnos de 24 horas para abastecer a más de 30 países.

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Aunque la automoción es su principal negocio, el 4% restante de su producción se dirige al sector farmacéutico. "Para hospitales, aparte de catéteres y otras ramas de negocio, nosotros le suministramos componentes de plástico para la parte de respiración asistida", detalla el CEO. Entre sus productos se encuentran las bolsas para el oxígeno de las camas de hospital y las botellas para drenajes postoperatorios.

Todos los fabricantes chinos optan mucho por fabricantes de componentes chinos también" Juan Pontvianne

CEO del grupo empresarial Plásticos Durex

Planes de futuro: crecimiento inorgánico

La empresa salmantina mantiene su proceso de expansión. Aunque en su momento consideró instalar una cuarta fábrica en China, el plan se detuvo. Según Pontviane, el mercado asiático ha mostrado "cierta variación, desde un poco de alergia hacia los fabricantes europeos". Explica que "ahora se está desarrollando mucho la empresa local, y todos los fabricantes chinos optan mucho por fabricantes de componentes chinos también, y nos dio un poco de miedo y paramos esos planes".

El grupo está valorando un crecimiento inorgánico, es decir, adquiriendo otras compañías" Juan Pontvianne CEO del grupo empresarial Plásticos Durex

Plásticos Durex Plásticos Durex Salamanca

Actualmente, la estrategia de futuro pasa por un crecimiento inorgánico. "El grupo está valorando un crecimiento inorgánico, es decir, adquiriendo otras compañías, que eventualmente podrían incrementar el perímetro del grupo en Europa y en Norteamérica", afirma Pontviane. Esta vía permitiría a Plásticos Durex fortalecer su posición en mercados clave.

El grupo Durex factura anualmente unos 40 millones de euros, de los cuales la planta de Salamanca representa el 50% (20 millones de euros). La tasa de exportación de la compañía se calcula en torno al 90% de su producción total, consolidando su liderazgo en el mercado exterior.