Galicia espera otro año turístico de récord: "Todos debemos cuidar a uno de los pricipales sectores económicos que tenemos"

Hay buenas expectativas para que los tres aeropuertos gallegos cuenten con nuevas rutas aéreas de cara a la próxima temporada. Nos lo contó en COPE Galicia el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. Los indicadores actuales, según Merelles, hacen pensar también en un 2026 bueno para el turismo en Galicia, manteniendo la senda de crecimiento de 2025, que fue el mejor año turístico de la historia para la comunidad.

Nuevas rutas aéreas en el horizonte

Merelles ha defendido el trabajo conjunto dentro del comité de coordinación aeroportuaria de Galicia, en el que participan también las administraciones locales y Aena. El objetivo es incrementar el nivel de aerolíneas que operan en los tres aeropuertos y mejorar la conectividad para afrontar 2027 con 'condiciones óptimas'.

El director de Turismo ha explicado que las aerolíneas planifican las rutas de un año para otro y que las negociaciones para la temporada de verano que viene se realizan ahora. Actualmente se están manteniendo contactos en jornadas de conectividad como la de Reus, promovida por Turespaña, y próximamente en Rímini, donde se presentarán las oportunidades de la comunidad.

Estamos trabajando para recuperar la conectividad perdida y ampliarla" Xosé Manuel Merelles Director de Turismo de Galicia

Patricia Iglesias Turistas en la plaza de Obradoiro

Un sector turístico en auge

Las expectativas para la temporada alta son 'muy buenas', según Merelles, quien ha recordado que Galicia viene de un año 2025 que fue 'el mejor año turístico de la historia', con casi 9 millones de visitantes y un incremento de la rentabilidad y de los ingresos hoteleros superior al 7%.

La tendencia se mantiene este año, con datos positivos como el incremento de la estancia media, lo que significa que los visitantes 'están más tiempo en el destino', y el crecimiento de los ingresos de las empresas turísticas gallegas.

El turismo, ahora mismo, es una de las actividades económicas mais importantes para Galicia" Xosé Manuel Merelles Director de Turismo de Galicia

Esto demuestra para Xosé Manuel Merelles que “el turismo, ahora mismo, es una de las actividades económicas mais importantes para Galicia, y como tal todos deberíamos cuidarlo y todos deberíamos trabajar para que siga siendo así”.

Foco en el mercado británico y premium

Dentro de la estrategia de promoción de Galicia, el mercado británico se posiciona como el cuarto más importante para Galicia. El año pasado llegaron 150.000 visitantes de este mercado, un 14% más, y en lo que va de año el crecimiento alcanza ya el 25%. El Camino Inglés es uno de los grandes impulsores de estas cifras. Recién llegado del Reino Unido, Merelles asegura que es "una gran satisfacción ver la alta consideración" que tienen allí hacia el fenómeno de la peregrinación. "Estuvimos en la ciudad de Southamton y pudimos comprobar tanto el interés institucional, nos recibieron el alcalde, el obispo anglicano y otras autoridades... También la Asociación de Amigos del Camino Inglés, que está apoyando mucho la peregrinación a Compostela"

La Axencia de Turismo de Galicia también apuesta en la estrategia de este 2026 por atraer un turismo premium, el turismo de congresos y convenciones (MICE), el enoturismo y productos consolidados como el senderismo y el cicloturismo.