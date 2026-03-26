Cantabria anima a las mujeres a realizar la prueba para detectar el cáncer de cérvix: "Podríamos erradicar este tumor"

¿Sabes lo que es el cáncer de cérvix? También conocido como cáncer de cuello de útero, es un tipo de tumor provocado por infecciones persistentes del Virus del Papiloma Humano (VPH). Es el cuarto tumor más frecuente en mujeres a nivel mundial, aunque en Cantabria no tiene mucha incidencia: en 2024 se registraron 25 casos. Pero, cuidado, porque este tumor evoluciona muy rápido y puede ser peligroso si no se detecta a tiempo.

Con el objetivo de detectar este cáncer lo antes posible, la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria puso en marcha en 2024 un programa de detección precoz del cáncer de cérvix para hacer pruebas del VPH y adelantarse así a la aparición del cáncer. Más de 50.000 mujeres, entre 30 y 65 años, han sido invitadas a participar a través de SMS, pero solo una de cada tres ha respondido al mensaje.

Este hecho preocupa a las autoridades sanitarias. Por eso, en COPE Cantabria hemos hablado con Purificación Ajo, coordinadora del programa, para explicarnos en qué consiste esta nueva estrategia y por qué es fundamental que las mujeres se sumen a ella.

Un cáncer que puede desaparecer

El cáncer de cuello de útero "es un tumor perfectamente prevenible, se puede evitar", según asegura la coordinadora del programa. El objetivo es ir al origen del problema y, con una alta participación, se podría cambiar el panorama de esta enfermedad. De hecho, Purificación Ajo subraya que con la combinación de una participación masiva y la vacunación, este tipo de cáncer podría llegar a ser prácticamente inexistente.

Con la vacunación y una alta participación, el cáncer de cérvix podría prácticamente desaparecer" Purificación Ajo Coordinadora del programa de detección del Cáncer de Cérvix

Aunque no es un cáncer especialmente frecuente, con unos 25 casos diagnosticados en Cantabria en 2024, su principal problema es que "aparece en edades medias de la vida, entorno a los 40-50 años, y cuando se produce la evolución es muy rápida", detalla Ajo. Por ello, la detección precoz a estas edades es fundamental para evitar la mortalidad asociada.

Una prueba de detección más sencilla

Este programa cambia la lógica de la prevención que se seguía hasta ahora. En lugar de la tradicional citología, que busca lesiones en las células, la nueva estrategia se centra en detectar el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer. "La prueba del virus del papiloma es una prueba mucho más sensible", afirma la coordinadora, con una "eficacia del 98%". Se trata de una PCR que detecta directamente el ADN del virus, como las que nos hacíamos para saber si teníamos el coronavirus.

Gracias a esta alta fiabilidad, solo las mujeres que dan positivo en VPH —aproximadamente un 12% según los datos actuales del programa— necesitan realizarse una citología de seguimiento. Para el resto, el resultado negativo ofrece un largo periodo de tranquilidad. "El resto no tiene que hacerse citologías y hasta pasados 5 años desde la invitación, no tienen que preocuparse de nada", confirma Ajo.

Un resultado negativo nos da una cierta seguridad, de hasta cinco años sin hacerse otra prueba" Purificación Ajo Coordinadora del programa de detección del Cáncer de Cérvix

¿Cómo hacerse la prueba en casa?

Desde la Dirección General de Salud Pública animan a las mujeres a que se hagan la prueba. Es muy sencillo: buscar el mensaje de la Consejería de Salud, aceptar la invitación, y recibirán en casa un kit de autotoma. El proceso es muy simple, como describe Purificación Ajo: "El kit es un hisopo largo, como el que utilizábamos en el coronavirus en la nariz, pero este se introduce en vagina". Tras tomar la muestra, se deposita en un contenedor específico en el centro de salud para su análisis.

Si el resultado de la prueba es negativo, la usuaria recibe la notificación mediante un SMS. En cambio, si el resultado es positivo, "la Consejería les llama, porque entonces sí que es necesario hacer una citología, y les da cita para hacérsela", aclara la experta. Es importante recordar que un positivo en VPH no es sinónimo de cáncer, sino de una infección viral que requiere seguimiento.

Actualmente, la participación se sitúa en torno al 34% de las 50.000 mujeres invitadas, una cifra lejana al objetivo del 70% necesario para que un programa de cribado sea efectivo. Desde Salud Pública animan a superar el recelo que puedan generar los SMS y a participar en una iniciativa que ofrece la oportunidad de detectar a tiempo una infección y evitar que evolucione a un cáncer, con una prueba "muy sencilla, que no es indolora y que lo puede hacer en casa cuando quiera".