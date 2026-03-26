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GASTROCOPE CASTELLÓN | 26 MAR 2026

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la jornada Taste & Create que se celebra el sábado en Azuébar.

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