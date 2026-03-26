La fábrica de Alcoa volverá a plena actividad el 7 de abril: "Cumplimiento a medias"

Ha sido como la obra del Escorial pero ya se ve la luz al final del túnel. El rearranque de las 512 cubas electrolíticas de la empresa aluminera Alcoa tiene fecha de finalización, el próximo 7 de abril. Así lo ha comunicado la dirección de empresa al comité y también a los trabajadores de la fábrica a través de un comunicado.

Aunque no es para tirar cohetes pues estas cubas deberían estar en funcionamiento desde octubre del año pasado, según lo acordado y rubricado en el plan de viabilidad. Por ello es un "cumplimiento a medias", a juicio de José Antonio Zan, presidente del comité de empresa.

EL FUTURO ESTÁ EN EL AIRE

Desde el comité de empresa están satisfechos a medias porque el rearranque no garantiza el futuro de la fábrica. Aún no han conseguido el horno de cocción de ánodos, imprescindible, ni se ha aprobado la ejecución del recrecimiento de la balsa de lodos rojos hasta la cota 110. Sin eso la fábrica de alúmina tiene las alas cortadas.

José Antonio Zan, ve "más oscuros que claros" en la situación actual y señala que "mucha gente está muy preocupada porque todos sabemos que una planta sin la otra no va a funcionar". Apunta que la Xunta de Galicia debería obligar a Alcoa a acometer la cota 110 para la balsa de lodos.

"VALOR ROJO"

Insiste en que esa balsa es “valor rojo”, como depósito minero que es, aunque ahora apenas se les denomina como residuos tóxicos. Según Zan deberían articularse planes, más allá de la cota 104 o 110, para introducir la planta en la economía circular. Porque de ahí se pueden extraer muchos materiales para contribuir a la economía circular: “Galio, se puede hacer acero verde, extraer todas esas materias raras que hay dentro”.

Recuerda además el presidente del comité la importancia de desbloquear los parques eólicos paralizados por el Ministerio de Transición Ecológica. Considera “vergonzoso que un ministerio esté aprobando eólicos, eólicos y eólicos para empresas energéticas que tienen miles de eólicos y nosotros que necesitamos esos eólicos no nos los da”.

TRABAJADORES DESCONTENTOS

Tiene también unas palabras para el trato dado por la empresa a los empleados. Defiende que han trabajado muchísimo y en condiciones desagradables, sin la ropa adecuada en muchos casos, y ahora no garantiza la continuidad a todos los dependientes de las ETT's, ni les permite coger en Semana Santa los días que les corresponden por trabajos extras.

Lamenta un trato "vergonzoso que deja entrever lo que esta empresa tiene pensado hacer con nosotros". Para Zan "es una vergüenza que una empresa que recibe cientos de millones trate al personal como si fuera basura y a toda la comarca como si fuera basura".