Joao Palmberg recupera la sonrisa y su mejor versión en el Real Murcia

El Real Murcia afronta una nueva semana de trabajo con mejores sensaciones tras volver a la senda de la victoria, un triunfo que ha servido para reforzar la confianza del vestuario y encarar con optimismo el tramo decisivo de la temporada.

El equipo necesitaba mucho esta victoria y ahora toca seguir con la buena racha" Joao Palmberg Jugador Real Murcia

Así lo ha transmitido Joao en rueda de prensa, donde ha destacado la importancia de haber sumado de nuevo. "El equipo necesitaba mucho esta victoria y ahora toca seguir con la buena racha", ha señalado el futbolista, dejando claro que el objetivo inmediato pasa por dar continuidad a los resultados positivos.

Clave en la mediapunta

En lo personal, el jugador atraviesa un gran momento. La confianza del cuerpo técnico se ha traducido en más minutos sobre el terreno de juego, algo que Joao considera clave. "Me encuentro mucho mejor, al tener más minutos y poder demostrar en el campo, que es lo principal", ha explicado. Su crecimiento quedó reflejado en el último encuentro, donde firmó una asistencia a Óscar Gil.

Me gusta más porque estoy más cerca del área, participo más directamente en goles y ocasiones" Joao Palmberg Jugador Real Murcia

Uno de los factores que ha favorecido su rendimiento ha sido su ubicación en el campo. Actuando por detrás del delantero, en la mediapunta, Joao se siente más cómodo y determinante. "Me gusta más porque estoy más cerca del área, participo más directamente en goles y ocasiones", ha apuntado el jugador.

La mano de Curro Torres

Finalmente, el futbolista también ha valorado la llegada del técnico Curro Torres, de quien ha dicho que le está ayudando a progresar. "Nos pide mucha presión sobre el balón y son cosas que se me dan bien. Me está ayudando a entender mejor el juego", ha concluido.