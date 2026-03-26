La AEMET avisa de una Semana Santa con una "montaña rusa" de temperaturas y algo de incertidumbre

El tiempo en la Región de Murcia en el inicio de la Semana Santa

El inicio de la Semana Santa en la Región de Murcia se presenta marcado por la incertidumbre meteorológica. Juan Esteban Valenzuela, de la AEMET, ha señalado que esta época del año es especialmente impredecible, lo que obliga a las cofradías y aficionados a seguir la evolución del tiempo casi minuto a minuto.

Un fin de semana de contrastes

La jornada de este Viernes de Dolores estará protagonizada por intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo en el litoral durante la mañana. Las temperaturas registrarán un descenso, con máximas que se quedarán por debajo de lo normal para estas fechas, en torno a los 17 grados en Cartagena y los 19 en Murcia.

Para el sábado se espera un cambio de tendencia. Las temperaturas máximas subirán de forma clara y, aunque habrá intervalos de nubes medias a partir del mediodía y algo de viento, en principio no se esperan precipitaciones, lo que supone un respiro para las primeras procesiones del fin de semana.

El Domingo de Ramos, día clave

El Domingo de Ramos se perfila como la jornada que presenta más inestabilidad. Se espera un descenso de las temperaturas que podría ser localmente notable, especialmente en las zonas de interior. Además, aumentará la nubosidad durante las horas centrales y no se descarta alguna precipitación débil y dispersa.

Habrá un poco de de montaña rusa en cuanto a las temperaturas" Juan Esteban Palenzuela Delegado de la AEMET

Esta constante fluctuación de los termómetros es la tónica dominante que definirá los primeros días de la Semana Santa. Según el experto, viviremos en una especie de montaña rusa en cuanto a las temperaturas, con subidas y bajadas constantes que se irán alternando.

Incertidumbre y viento para el inicio de semana

De cara al lunes, y aunque todavía con cierta incertidumbre, lo más probable es que los cielos estén poco nubosos y las temperaturas máximas vuelvan a ascender. Sin embargo, lo más significativo de la jornada podría ser el viento, con rachas localmente fuertes de componente norte. También podrían producirse heladas débiles en zonas altas del interior.

Ante este escenario tan cambiante, la principal recomendación de los expertos es la prudencia. Como resume Valenzuela, lo más adecuado es "ir efectivamente paso a paso", ya que la predicción puede variar de forma significativa en cortos periodos de tiempo.