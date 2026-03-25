Así es como se van a utilizar los datos de 51.000 ciudadanos de Cantabria en el programa Cohorte: "La duda no justifica el bulo"

Marcos López Hoyos y el consejero de Salud César Pascual aclaran en COPE todas las dudas respecto a los datos de 'Cohorte'

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria y el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) han salido al paso de la polémica suscitada a raíz de las dudas planteadas por el portavoz del PRC, Pedro Hernando, sobre el proyecto 'Cohorte' Cantabria. La controversia se centra en el reciente acuerdo con la farmacéutica estadounidense "Regeneron" para analizar el exoma de los más de 50.000 voluntarios, un paso que ha sido defendido como una oportunidad científica sin precedentes.

El consejero de Salud, César Pascual, ha criticado duramente lo que considera un intento de obtener rédito político. Si bien ha afirmado que "es legítimo pedir explicaciones", ha lamentado que se opte por "generar dudas" y bulos: "La política no se puede mezclar con la ciencia y no hay que poner palos en las ruedas de la ciencia; la duda no justifica el bulo", ha sentenciado Pascual, visiblemente molesto por la politización de un proyecto científico que considera estratégico para la región.

los datos: anónimos y para investigar

Ante la pregunta clave sobre el destino de la información cedida, ambos responsables han sido tajantes: "Los datos no se venden, ni se traspasan, ni se ceden, se va a investigar con ellos", ha explicado el consejero. Según ha recordado, este es precisamente el contrato social adquirido con los ciudadanos que participan: ceder sus datos para la investigación y no para que queden guardados en un archivo.

Los datos de los voluntarios no se venden, ni se traspasan, ni se ceden... Se va a investigar con ellos" César Pascual Consejero de Salud del Gobierno de Cantabria

Por su parte, el investigador y primer director científico de Cohorte, Marcos López Hoyos, ha detallado que el proceso garantiza la total privacidad de los participantes: "Es autorizar a usar los datos de forma totalmente pseudoanonimizada, con códigos alfanuméricos, de modo que ellos no tienen ningún acceso a información personal de nuestros voluntarios", ha aclarado.

Todo el procedimiento, ha añadido, está sujeto a la estricta normativa vigente y cuenta con la autorización previa de múltiples comités de ética y científicos, respetando escrupulosamente el consentimiento firmado por cada voluntario al ingresar en 'Cohorte Cantabria'.

PRC El portavoz del PRC, Pedro Hernando, en su comparecencia sobre los datos cedidos de 'Cohorte'

Un acuerdo tecnológico sin precedentes

La elección de la farmacéutica "Regeneron" no es casual; López Hoyos ha justificado el acuerdo por la magnitud del reto tecnológico que supone la secuenciación del exoma completo de 51.000 personas: "No hay capacidad en el mundo para hacer esto, nadie la tiene, solo esa farmacéutica biotecnológica americana y una en China", ha afirmado, destacando el "valor incalculable" que supone poder comparar los datos de Cantabria con una base de tres millones de personas de diferentes etnias.

No hay capacidad en el mundo para hacer esto, solo en EE.UU. y en China, y el valor es incalculable" Marcos López Hoyos Doctor y primer directpr científico de 'Cohorte Cantabria'

El impacto de la polémica

La controversia ha tenido ya consecuencias directas, con la baja de 35 voluntarios desde que estalló la polémica. Un hecho que López Hoyos ha lamentado profundamente: "¿Por qué en casa tiramos piedras sobre nuestro tejado...? Si salimos por El Escudo o miramos al País Vasco, somos la envidia con este proyecto". El investigador ha asegurado que, cuando un voluntario se retira, sus muestras "se eliminan, para que no quede ninguna duda", pero ha hecho un llamamiento a la confianza y abre la puerta a que estos voluntarios regresen cuando lo deseen a 'Cohorte'.

Finalmente, ambos han reiterado su compromiso con un proyecto, cuyo único objetivo es "avanzar en la salud de los cántabros por la investigación biomédica". Han insistido en que todo el proceso se rige por los más altos principios éticos y legales y busca, además, generar nuevas capacidades de investigación biotecnológica en Cantabria.