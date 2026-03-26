Archivan la causa por el atropello mortal de la pareja que yacía en una carretera de Molvízar

El juzgado ha archivado la causa por el atropello mortal a una pareja, un hombre y una mujer de entre 40 y 50 años, que se encontraba tumbada en una carretera de Molvízar (Granada) en el momento del accidente. La mujer se encontraba, además, semidesnuda.

El siniestro tuvo lugar el pasado 1 de diciembre de 2024, sobre las ocho de la tarde, en la carretera GR-5300. Según la investigación, la pareja estaba tendida en plena calzada, él sobre ella, sin iluminación ni elementos reflectantes y a solo cinco metros de su domicilio.

Una situación "anómala y extraordinaria"

El conductor implicado ha relatado que, instantes antes del impacto, otro coche le dio una ráfaga de luces. Pese a la advertencia, la ropa oscura que vestía el hombre y la escasa iluminación del tramo le impidieron reaccionar a tiempo, aunque intentó una maniobra evasiva hacia la izquierda.

La jueza instructora no ha encontrado indicios de criminalidad en la actuación del conductor, quien dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El auto judicial determina que el vehículo circulaba correctamente y que el accidente se debió a la presencia "antirreglamentaria" de la pareja en la vía.

Un supuesto anómalo y extraordinario, ajeno a los riesgos ordinarios o cotidianos de la circulación"

La resolución califica el hecho como "un supuesto anómalo y extraordinario, ajeno a los riesgos ordinarios o cotidianos de la circulación, que no puede considerarse razonablemente previsible para un conductor medio diligente". Por ello, no aprecia "infracción del deber de cuidado" ni un "riesgo jurídicamente reprochable" en el conductor.

Con estos argumentos, el Tribunal de Instancia de Motril ha acordado el archivo de la causa en un auto fechado el pasado 18 de marzo. La decisión, no obstante, todavía puede ser recurrida por las partes.