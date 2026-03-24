La alcaldesa de Santander, en COPE, sobre la pasarela del Bocal en la que murieron 6 jóvenes: "El mantenimiento no era del Ayuntamiento… Y la causa puede ser estructural"

La investigación judicial sobre la tragedia de la pasarela de El Bocal en Santander ha dado un paso clave. Tres semanas después del suceso que costó la vida de seis jóvenes, un auto de la jueza instructora apunta a que la responsabilidad del mantenimiento de la estructura correspondía a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y no al Ayuntamiento de Santander. Esta conclusión, aunque inicial, respalda la tesis que el consistorio ha defendido desde el primer momento.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, atendiendo a los medios tras la tragedia

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha valorado en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, la resolución judicial, insistiendo en que coincide con la postura municipal. “Hoy el auto reconoce lo que veníamos diciendo: que las obras no estaban finalizadas y que, al no estar finalizadas, el mantenimiento no correspondía al Ayuntamiento”, ha explicado. Igual ha defendido que el consistorio ha actuado con total transparencia, aportando toda la documentación y los expedientes solicitados.

A pesar de que el auto refuerza su posición, la alcaldesa ha querido dejar claro que no hay lugar para el triunfalismo. “Nunca van a ser buenas noticias”, ha señalado, recordando que el objetivo principal es conocer la verdad por respeto a las víctimas y sus familias.

A lo mejor la causa del colapso no es el mantenimiento y puede ser un fallo estructural" Gema Igual Alcaldesa de Santander

Un giro hacia el fallo estructural

Uno de los puntos más relevantes que ha introducido la alcaldesa es el cambio de enfoque sobre la causa del accidente. “A lo mejor la causa del colapso no es el mantenimiento y puede ser un fallo estructural”, ha afirmado. Esta hipótesis abre un nuevo escenario en la investigación, ya que se cuestiona si la pasarela que se construyó se correspondía con el proyecto original o si hubo cambios en el diseño o los materiales que comprometieron su seguridad.

El equipo de gobierno municipal se pregunta por qué se modificó el plan inicial si este contemplaba una solución más robusta. “Si en el proyecto inicial había una solución más robusta, ¿por qué se cambió? ¿Quién lo decidió? ¿Qué estudios avalaban ese cambio?”, son las cuestiones que, según ha insistido Igual, deberán aclararse durante el proceso judicial.

Una obra en uso pero sin finalizar

Otro de los aspectos clave es que la pasarela llevaba abierta al público desde 2014, siendo transitada por vecinos y visitantes sin restricciones aparentes. La gran duda es cómo una infraestructura que, según el Ayuntamiento, no estaba formalmente recepcionada, pudo estar en uso durante tanto tiempo. “Esto es lo que tendrá que aclarar la justicia”, ha sentenciado la alcaldesa, apuntando de nuevo a la Demarcación de Costas como la administración que ejecutó la obra.

Desde el día 3 de marzo hay hogares con un miembro menos" Gema Igual Alcaldesa de Santander

Nuevos pasos en la investigación

Durante su intervención, Gema Igual ha puesto el foco en el lado humano de la tragedia: “Desde el día 3 de marzo hay hogares con un miembro menos”. Ha insistido en la necesidad de actuar con responsabilidad y evitar especulaciones, defendiendo que el proceso debe basarse en pruebas documentales. “Con documentos, el relato es muy difícil de adulterar”, ha subrayado.

La alcaldesa ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha remitido toda la documentación solicitada por la jueza y ha agradecido la rapidez de la investigación. También ha reiterado que no existían avisos previos sobre el mal estado de la pasarela en los canales oficiales, aunque ha vuelto a admitir que falló la gestión de una llamada previa al accidente en la Policía Local.

Álex García Imagen de la pasarela que ha colapsado en la Playa de El Bocal, Santander

Además, el consistorio ha anunciado que ha solicitado a la Demarcación de Costas un informe detallado sobre el estado del resto de pasarelas de la senda costera. El objetivo es determinar si las demás estructuras son seguras, si necesitan reparaciones o si, por el contrario, deben ser retiradas para evitar futuros riesgos.

Aunque el auto judicial marca una primera línea sobre las responsabilidades, la investigación sigue abierta y con muchas preguntas por resolver. La clave sigue siendo entender qué falló exactamente para que la pasarela colapsara, más allá del cruce de acusaciones entre administraciones. Tres semanas después, la ciudad de Santander sigue esperando respuestas.