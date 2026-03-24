Los impulsores del 'cohousing' en La Serranilla de Guadarrama plantan cara a las críticas y defienden su dimensión social y su sostenibilidad

Los impulsores del 'cohousing' senior en La Serranilla de Guadarrama defienden el proyecto frente a las críticas ecologistas

La promotora del proyecto de cohousing senior previsto en el monte de La Serranilla, en Guadarrama, ha salido al paso de las críticas vertidas por Ecologistas en Acción, que hace unos días alertaba sobre el impacto ambiental y paisajístico que supondría en una zona incluida en el área de influencia del Parque Nacional la construcción de un complejo de 36 viviendas colaborativas para personas mayores en bloques de tres alturas.

El responsable de la gestión del proyecto, Antonio Cortés, de Acrópolis Asesores, ha defendido con firmeza la dimensión social y la sostenibilidad de la iniciativa, que define como una respuesta a las necesidades de la población mayor y un modelo de futuro.

Cortés ha explicado que el cohousing es un modelo de convivencia importado de los países nórdicos para personas mayores que buscan viviendas privadas más reducidas y, a cambio, disfrutar de amplios espacios comunes. "La soledad se ha convertido en una de las grandes lacras de nuestra sociedad y se ceba especialmente en los mayores", ha lamentado Cortés, defendiendo que el cohousing es el futuro para este segmento de la población.

El complejo proyectado contará con más de 4.000 metros cuadrados de zonas comunes, que incluirán servicios como médico, enfermería, restaurante, gimnasio, piscina climatizada y sala de cine, con el objetivo de fomentar un envejecimiento activo tanto física como psicológicamente.

Además, el proyecto cumple con la normativa de la Comunidad de Madrid, que exige destinar al menos un 25% de las plazas a un uso asistencial. En este sentido, el complejo contará con una parte importante para atender a personas dependientes con grado 2 y 3, ha asegurado.

En lo que se refiere al impacto medioambiental, recuerda que en el monte La Serranilla ya hay construidas desde hace décadas viviendas porque así lo permiten las normas, mucho más dañinas para el entorno que el cohousing que se plantea.

"Estamos hablando de que es un suelo urbano dotacional de uso social recogido en las Normas Subsidiarias del año 85. Nos parece una torpeza intentar impedir un proyecto de estas características que es el futuro para los mayores. A nivel energético va a ser un edificio cero emisiones, con un sistema de geotermia, ventilación automática y una planta solar, con lo cual va a ser autosuficiente energéticamente. En cuanto al agua, curiosamente, a diferencia de los chalets que existen actualmente, que utilizan el saneamiento mediante fosas sépticas filtrando todas las aguas negras al terreno, nosotros vamos a tener un depósito estanco, todas las aguas negras van a ser transportadas directamente a una depuradora", explica.

Además, el proyecto incorpora un sistema de doble circuito para reutilizar el agua de lavabos y duchas en los sanitarios, lo que supondrá un ahorro superior al 50% en el consumo de agua y se instalarán depósitos para recoger aguas pluviales que se usarán para el mantenimiento de las zonas verdes y un huerto previsto en el complejo.

Respecto al impacto en el paisaje, Cortés ha garantizado que el diseño, con edificaciones de tres alturas, se ajusta "estrictamente a lo que permite la normativa".

Con estos argumentos, dicen desde Acrópolis Asesores, no ven el impacto negativo en la zona. Eso sin contar con la repercusión positiva económica del proyecto y la generación de empleo no sólo para Guadarrama. "Se van a creaer más de 60 puestos de trabajo directos y permanentes, más luego la cantidad de puestos de trabajo indirectos que generará esta actividad tanto Guadarrama como en su comarca", apuntan.

Actualmente, la promotora se encuentra elaborando el proyecto básico y de ejecución, que presentará en el Ayuntamiento de Guadarrama en las próximas semanas.

A pesar de la controversia, Antonio Cortés ha manifestado que están abiertos a reunirse con Ecologistas en Acción y a recoger "cualquier propuesta que pueda suponer una mejora".