La lesión de Radu se queda en un susto y puede irse con Rumanía

Esta mañana, el Celta ha hecho público el parte médico oficial de Andrei Radu. El portero tuvo que necesitar ayuda para poder abandonar el césped de Balaidos el pasado domingo, tras la remontada del Alavés ante el conjunto vigués. En la segunda mitad, Radu sufrió una molestia en el gemelo izquierdo que a punto estuvo de obligarle a salir sustituido por Iván Villar.

Finalmente, el guardameta rumano, tras ser sometido a pruebas médicas complementarias, sabe que solo sufre una contusión. La lesión no reviste gravedad, y podrá estar a disposición de Giráldez para los próximos partidos del Celta en Liga y Europa League.

Nadie está contento cuando hay una lesión, parece que las pruebas han salido bien y estamos felices" Sergio Álvarez Consejero del Celta

VIAJA CON RUMANÍA

La confirmación de que Radu no sufre una lesión de importancia ha permitido que los médicos del Celta le den el visto bueno para poder incorporarse a la concentración de la selección de Rumanía. El combinado centroeuropeo se juega en esta fecha FIFA sus opciones para poder llegar al próximo Mundial.