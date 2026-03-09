Casares sobre lo que se necesita para esclarecer las causas del accidente de El Bocal: "Unidad y coordinación"

Ha pasado casi una semana de la tragedia en la pasarela de El Bocal en la que murieron seis jóvenes que hacían una ruta por la senda costera de la Costa Quebrada. La investigación para esclarecer las causas por las que esa pasarela de madera cedió ya está abierta y desde las administraciones mantienen el discurso de que todavía no se puede ni se debe culpar a nadie de lo ocurrido.

Esta lunes, el Delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha comparecido ante los medios después de su viaje a México para exhumar y traer a Cabezón de la Sal los restos de Matilde de la Torre -un acto de recuperación de la memoria histórica-. Casares ha insistido en que "no es el momento de exigir responsabilidades" y que será la justicia la encargada de dictaminar quién fue responsable de lo sucedido.

unidad entre administraciones

Casares ha hecho un llamamiento a la "unidad y la coordinación" entre administraciones. Según el Delegado del Gobierno "esto no va de que nos echemos los trastos a la cabeza unas administraciones a otras" y ha advertido que hacerlo solo "profundiza en el dolor de las familias".

Esto no va de que nos echemos los trastos a la cabeza unas administraciones a otras" Pedro Casares Delegado del Gobierno en Cantabria

Ante la investigación judicial en curso, Casares ha asegurado que desde el Gobierno de España se facilitará "toda la documentación que requiera desde el juzgado". Ha insistido en que es "fundamental que todas las administraciones públicas lo hagan" para esclarecer lo sucedido y "depurar todas las responsabilidades".

"Mucha información contradictoria"

El delegado del Gobierno en Cantabria ha respondido a la pregunta sobre las declaraciones que hizo la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el pasado viernes. Igual afirmó que el mantenimiento de la pasarela correspondía a Demarcación de Costas, es decir, al Ministerio para la Transición Ecológica, y no al Ayuntamiento. Casares ha evitado la confrontación directa, pero ha calificado aquella intervención de "muy caliente" y con "mucha información contradictoria".

Vamos a facilitar toda la documentación, toda la que se requiera desde el juzgado" Pedro Casares Delegado del Gobierno en Cantabria

El delegado ha asegurado que no va a "contribuir a esa espiral de declaraciones públicas" y ha añadido que serán los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica quienes, con toda la documentación, aclaren los hechos públicamente.

Casares también ha querido expresar que "no hay palabras de consuelo para tanto dolor" que están sufriendo las familias de las víctimas y ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencia implicados, desde la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta los equipos psicológicos de Cruz Roja.