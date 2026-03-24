Javier Sanz aterriza en el Huesca con un proyecto a largo plazo y el reto de trabajar en dos escenarios

Javier Sanz ha sido presentado oficialmente como nuevo director deportivo de la SD Huesca. A sus 33 años, y con una notable experiencia en clubes como Levante, Real Madrid o Granada, asume el liderazgo de la parcela deportiva con un contrato que se extiende por lo que resta de temporada, dos más y otras dos opcionales, evidenciando la apuesta del club por un "proyecto a medio o largo plazo", como ha señalado el consejero delegado, Ricardo Mur.

La modernización del club es uno de los pilares de esta nueva etapa. Mur ha explicado que la llegada de Sanz irá acompañada de un "enfoque integral del fútbol" que abarcará desde el primer equipo hasta el fútbol base. Esta transformación se apoyará en la incorporación de nuevas herramientas de análisis de datos y en un esfuerzo por reforzar el área de scouting para explorar mercados poco explotados hasta ahora.

Realismo ante el descenso

Con el equipo a cinco puntos de la salvación a falta de once jornadas, Sanz ha afrontado la delicada situación clasificatoria con un discurso realista. El director deportivo ha reconocido que el club debe estar preparado para afrontar los dos escenarios posibles, incluyendo una eventual caída a Primera RFEF.

Tenemos que pensar que el descenso es una posibilidad con la que tenemos que convivir" Javier Sanz Nuevo DD del Huesca

En sus propias palabras, "tenemos que pensar que el descenso es una posibilidad con la que tenemos que convivir". A pesar de ello, se ha mostrado preparado para, en caso de que se consume el descenso, "hacer un proyecto sólido y convincente para volver lo más rápido posible".

Un último esfuerzo colectivo

Sanz ha hecho también un llamamiento a la afición para que sea un pilar fundamental en la lucha por la permanencia durante los once partidos que restan. El madrileño ha pedido a los seguidores que acudan al campo y apoyen al equipo en los cinco encuentros que se disputarán en El Alcoraz.

El nuevo responsable deportivo ha sido claro en su petición: "Que nos empujen, que nos ayuden y que nos arropen". Ha insistido en la necesidad de crear un clima de unidad para que los jugadores sientan el respaldo en los momentos decisivos de la temporada.