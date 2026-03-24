Mateu Fiol sobre el calendario tenístico tras ver el hartazgo de Carlos Alcaraz: "Está más saturado que el calendario del fútbol"

Una escena ha impactado en el mundo del tenis en los últimos días. La escena del campeonísimo español Carlos Alcaraz en Miami exhausto mentalmente, expresando su deseo de volver a casa y de no poder más.

Esta escena no es anecdótica y pone sobre la mesa de nuevo el debate sobre el calendario tenístico, que está saturado de torneos. Los tenistas juegan mucho y eso va en perjuicio de su físico, su mente y también del espectáculo. El negocio sigue comiéndose el deporte, aunque el negocio sea lo que permite tener un deporte bien remunerado. Encontrar el equilibrio no debería ser tan difícil pero parece que lo es por la codicia.

Sobre la escena, el técnico Mateu Fiol ha analizado en Deportes Cope Baleares la situación:

"Están saturados, es la realidad. La presión que tiene Alcaraz a sus 22 años es total, se le exige ganar cada partido y este año casi lo ha hecho. Ganó Australia, Doha, la semana pasada en Indian Wells hace semifinal, y lo que decía él, hasta ahora no había perdido hasta Medvedev, todos contra él juegan sin presión. Es difícil de gestionar porque tiene una gran exigencia. Tiene un talento descomunal, es el más joven en ganar el Grand Slam pero ahora se le llena de una gran presión. Aunque no comparto quizá el comentario en la pista, una cosa es que lo piense y otra que lo exprese".

Recuerda Fiol que "el calendario del tenis está más saturado, mucho más que en el fútbol que ya es decir. Juegan veintipico torneos al año, te pasas la mitad del tiempo fuera de casa. Antes los Master 1000 estaban en una semana y ahora son 15 días. Antes en 15 días arreglabas Indian Wells y Miami, ahora te tiras un mes. Carlos dice que quiere volver a casa porque debe estar harto".

Añade que "el negocio, la economía los números, son tan fríos que se están comiendo a las personas. Estamos viviendo en un mundo en el que se basa en los números todo y es una pena porque detrás hay personas y personas que llegan a situaciones que no han de llegar. Podríamos hablar también de los casos del tenis femenino, jugadoras que no han aguantado y lo han tenido que dejar un tiempo. Se ha de mirar la parte humana porque además todo esto va en contra del espectáculo".

Jaume Munar.-

Sobre si ve de vuelta de Jaume Munar ya en la gira de tierra en Montecarlo en pocas semanas, tras su lesión de hombro, indica que "no hay muchas noticias por ahora sobre su vuelta, deben estar trabajando en ese regreso a ver si puede ser en Montecarlo. A ver si con un poco de suerte recupera este hombro porque la gira de tierra siempre es importante y por desgracia cada vez dura menos. Porque es más económico hacer pistas duras en lugar de tierra. En tierra es donde se ven los puntos más largo, cuenta más el físico y toda la variedad de golpes de un tenista se puede ver, no como en otras superficies que son puntos más cortos".