¿Falta mantenimiento en las infraestructuras de Cantabria?: "No puede ser que nadie se preocupe"

A raíz del accidente en la pasarela de El Bocal, en Santander, el pasado martes 3 de marzo, le han preguntado este miércoles al consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, si existe alguna infraestructura dependiente del ejecutivo regional que preocupe por su mal estado.

Aunque el Gobierno de la comunidad no tiene nada que ver con lo ocurrido en El Bocal, Roberto Media se ha referido estructuras que sí dependen de su consejería, como es el caso de los puentes. Asegura que cuando llegó al Gobierno en 2023, se encontró con que los puentes de la región no tenían el mantenimiento que deberían y que era necesario actuar en las construcciones más antiguas.

Acciones inmediatas en puentes y pasarelas

Recordarás que el puente entre Somo y Pedreña tiene que pasar por una obra de emergencia y que eso ha provocado el retraso de los trabajos en el puente de Pontejos para revisar toda la infraestructura. Para el consejero, es inaceptable la situación de abandono que han sufrido algunas infraestructuras.

No puede ser que tengamos infraestructuras construidas hace 50 años y que nadie jamás se haya preocupado en mantenerlas" Roberto Media Consejero de Fomento

"No puede ser que tengamos infraestructuras con 30, 40 o 50 años construidas y que nadie jamás se haya preocupado en proceder a su mantenimiento", ha sentenciado Media, quien ha defendido que "hay que hacer un plan de mantenimiento de todas las infraestructuras, porque no queda otra".

El consejero de Fomento ha informado que esta inquietud por el estado de las infraestructuras es anterior al suceso de El Bocal. Al llegar a la consejería, preguntó por la situación de los puentes de la comunidad y la respuesta que obtuvo fue alarmante. "Ya se empezó a mirar en su momento", ha asegurado.

Además, ha hecho referencia a unas pasarelas "muy similares" a la de El Bocal situadas sobre la Autovía del Agua entre Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera. Sobre ellas, ha aclarado que la directora de Aguas ya había "mandado revisarlas todas previamente al trágico suceso".

Plan de puertos de Cantabria

Estas palabras del consejero de Fomento han llegado tras presentar el plan de actuación en los Puertos de Cantabria para los próximos seis años. Están previstas cerca de una treintena de actuaciones en los puertos de Castro, Laredo, Colindres, Santoña, Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera por valor de 70 millones de euros.

El consejero, Roberto Media, ha explicado que vienen a petición de los Ayuntamientos de estas localidades y también de la Cofradía de Pescadores. El objetivo de estas mejoras es modernizar los puertos de Cantabria, garantizar la seguridad de los trabajadores y preservar la seguridad alimentaria y que la manipulación de pescado se haga en condiciones higiénicas. El Plan de Puertos debe aprobarse en el Parlamento de Cantabria, algo que está previsto para antes de que termine el año.

En relación con el suceso de la pasarela de El Bocal, en Santander, una familia de los siete jóvenes afectados por la tragedia se ha personado en la causa judicial abierta, igual que ya ha hecho el Ayuntamiento. De momento, y a la espera de que más familiares de las víctimas u otras administraciones se personen, tanto Demarcación de Costas, como Ayuntamiento de Santander y 112 recopilan la documentación que ha pedido la juez para el caso.

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen -de quien depende Demarcación de Costas-, ha señalado este miércoles que "será la jueza quien dirimirá las responsabilidades de la tragedia de la pasarela de El Bocal" donde murieron seis jóvenes. La también vicepresidenta tercera ha lamentado este suceso "totalmente dramático" y ha defendido, en declaraciones para Europa Press, que "desde el Ministerio hemos estado siempre diligentes con todo el litoral español".