Marcos Chena: "He estado un poco desbordado, era como diseñar una pretemporada para cada jugador del Racing"

. ¿Cómo ha llegado la plantilla tras tantos días entrenándose en casa?

Bueno, los chicos han llegado mejor de lo que esperábamos. Hay que tener en cuenta que estábamos en una situación complicada, difícil, en un estado de alarma donde los jugadores no han podido salir de sus casas, con todo lo que conlleva no poder hacer otro tipo de actividades... Pues han llegado mejor de lo que teníamos previsto; de hecho hemos tenido buenas sensaciones de los jugadores, el trabajo es verdad que ha sido muy progresivo, pero todo perfecto. Estoy muy contento, la verdad.

. ¿Cómo eran esas sesiones en casa a través de videollamadas?

Ha sido reto tras reto. Esta situación nos pilló a todos un poco fríos, no la esperábamos; no hay un libro que te diga cómo actuar en un estado de aislamiento. Lo que hicimos es ir dando pautas, dando progresiones en el entrenamiento, porque esto en principio era solo para dos semanas. Con el estado de alarma vimos que iba a ir más allá. Fuimos combinando un plan individualizado semanal para que ellos fueran dando continuidad al entrenamiento que teníamos antes del parón, para que perdieran el menor estado de forma posible, con trabajo sobre todo de fuerza para prevenir las lesiones. Esto lo combinábamos con trabajos grupales que trenían que ver con el trabajo a distancia.

. ¿Y cómo se llevaban a cabo?

Lo cierto es que lo hicimos volviéndonos locos, entrenamientos que eran en grupos reducidos para poderles atender muchísimo mejor; otros más individuales para poder atender a las características de cada uno, y luego entrenamientos mucho más colectivos, con dinámicas de grupo donde se podía competir unos con otros... creo que hemos dado una alternacia y una riqueza en unos entrenamientos que nos hemos tenido que sacar de la manga, para que ellos no solo entrenaran sino que también a nivel psicológico pudieran pasar este confinamiento de la mejor manera posible. Hasta el punto de que había jugadores que te pedían entrenar por la mañana y por la tarde, porque se habían enganchado de alguna manera. Los entrenamientos por “Zoom” eran momentos puntuales, para no saturarles, porque ellos ya tenían otro tipo de entrenamiento.

. Y agudizar el ingenio, porque algunos vivían en pisos, otros en casas con jardín...

Ha sido de locos. Un reto a nivel personal y profesional. Ha habido que darle muchísimo a la cabeza, generar situaciones de entrenamiento que fueran atractivas a la vez que eficaces, buscando la cohesión de grupo, la competitividad, buscar estrategias tácticas para consegir ciertos retos, otros ejercicios que tenían que ver más con lo cognitivo, lo mental, de tomar decisiones en el menor tiempo posible... Pero estoy contento porque esta situación nos ha obligado a darle mucho a la cabeza, a aprender, a ser muy escrupulosos y muy técnicos con trabajos muy individuales, teniendo en cuenta el espacio y los materiales que tenía cada uno. Había gente con bicicleta estática, otros con cinta de corres, pero otros solo con una goma o una esterilla que les proporcionó el club y poco más... Esto condicionaba totalmente el entrenamiento.

. Eso quiere decir que habrá habido muchísimo trabajo que hacer...

Ha sido mucho, mucho, mucho trabajo. Yo no recuerdo haber trabajado tanto; en una pretemporada, al haber más sesiones de entrenamiento tienes más trabajo, pero con esto es que ha sido una pretemporada para cada uno. Un poco desbordados, pero ha sido una situación que me alegro de haberla vivido porque es una oportunidad para haber aprendido ciertas cosas y haber superado los límites personales. He tenido un grupo de jugadores que ha merecido la pena hacerlo, porque son honrados en el trabajo; han valorado mucho la situación y el esfuerzo ha merecido la pena por ambas partes.

. Ahora ya las sesiones son en La Albericia, un paso más hacia la vuelta a la competición...

Sí. Esta semana ha sido un poco de readaptación, reprogramando un poco la situación en la que venía cada uno. Al final, por mucho que quieras trabajar con uno los contenidos, no todos tienen los mismos procesos de adaptación. A unos les cuesta más, a otros menos, en esta primera semana ha habido algunos con más secuelas que otros, con sobrecargas, ampollas... Hemos ido bastante progresivos, con dos entrenamientos duros en la semana, es cierto, pero es que estamos en un momento en el que nos jugamos 11 finales... es que esa es la realidad. Buscando de la forma más individualizada posible ese equilibrio entre cuánto podemos y no podemos hacer porque nos podemos pasar, y cómo podemos hacerlo. Es cierto que ya es con esfuerzos cercanos a los que nos va a pedir la competición. Lo hemos separado por demarcación, por características, atendiendo el perfil que tenemos de cada uno. No ha sido mucho en esta primera semana, pero el estímulo ha sido suficiente. Venimos de una situación anómala; estar tan alejados de poder correr, de poder desarrollar acciones propias del juego, hace que haya desadaptaciones específicas que, aunque no queramos, las tenemos ahí. Ese ha sido el primer paso que hemos dado esta semana.

. LaLiga apunta a que la competición se reanudaría a mediados de junio. ¿Crees que el Racing llegará preparado a esa fecha?

La realidad es que vamos a intentar, no solo el Racing sino todos los equipos, acortar plazos de alguna manera para al menos llegar a competir, ya veremos si es al 90% o al 100%. Desde los organismos que toman decisiones parece que va a haber modificaciones en el reglamento en cuanto a los cambios que se puedan hacer; esto nos puede ayudar pero no sé hasta qué punto, porque no sé cómo esto va a afectar al juego, al ritmo de la competición. Pero desde el punto de vista de las lesiones, es un factor que nos puede ayudar. Vamos a intentar que todos lleguen de la mejor forma posible porque seguramente el míster tenga que utilizar a muchos jugadores en un periodo de muchos partidos en poco tiempo.