Preocupación entre los vecinos y el Ayuntamiento de Los Realejos por la instalación de una planta eléctrica de gas propano: "A 30 metros de nuestras casas"

Vecinos del barrio de La Zamora, en el municipio de Los Realejos, se han unido en una nueva plataforma llamada No Eléctricas en La Zamora. ¿Por qué? Pues en plena emergencia energética que sufre Canarias, uno de los ocho proyectos destinados a aliviarla se plantea en este municipio. El problema está en que esta planta extraordinaria, llamada Planta de Tigaiga, generará 14,8 megavatios a través de gas propano a escasos metros de un núcleo de viviendas. Esto ha generado preocupación entre los vecinos, no solo por la salud pública y el medioambiente, sino también por el ruido y el impacto que pueda tener sobre el barrio. Desde el consistorio realejero también han mostrado su disconformidad con la instalación de la planta tan cercana a las viviendas y, por ello, han puesto una moción.

Cristian García es secretario de esta plataforma. Nos atendía esta mañana en Herrera en COPE Tenerife. Para empezar, comenta que este proyecto ha empezado con mal pie desde el principio, ya que nunca se informó directamente a los vecinos: "Nosotros nos vinimos a enterar porque alguien que justamente leía el Boletín Oficial. Claro, como cualquier ciudadano, tampoco nos lo leemos todos los días". Ahí comenzaron a sonar las alarmas: rápidamente los vecinos se reunieron y pidieron cita con Urbanismo para informarse.

un riesgo para la salud y para el entorno

Las principales preocupaciones son la salud pública y el medioambiente, pues Cristian defiende que hay escasos 30 metros entre la que sería la instalación y sus casas. La justificación de que es una obra de interés general tampoco les convence, pues esto no quiere decir que no se respeten los principios de proporcionalidad, ubicación idónea o afección a terceros: "Justo la parcela donde quieren construir esto, tres parte del proyecto es en suelo rústico y solo una cuarta parte es en un suelo industrial".

No Eléctricas en La Zamora Distancia de la planta a las viviendas

Si me ponen energía limpia, no contaminante y que no haga ruido. Estaría mucho más tranquilo" Christian García Secretario Plataforma No Eléctricas en La Zamora

Además, en la zona también hay otra planta generadora a partir de diésel: "Es más contaminante que el gas propano, pero aun así el gas propano contamina". No entienden la razón por la que se quiere instalar este tipo de infraestructuras de combustible fósiles, cuando la Agenda 2030 pretende que todas las energías sean más verdes: "Si me ponen energía limpia, no contaminante y que no haga ruido. Por mi parte estaría mucho más tranquilo". Otro punto es la seguridad, Cristian y sus vecinos no se sienten seguros en casos de accidentes con tanques de propano o de los propios generadores.

PREOCUPACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Por el momento esperan a finales del mes de julio para tener una respuesta a las alegaciones que hacen los vecinos y no descartan manifestaciones si no se paraliza el proyecto. El Ayuntamiento también se ha posicionado. El alcalde Adolfo González Pérez-Siverio nos contaba en Herrera en COPE Tenerife que han presentado una moción para expresar su rechazo a esta planta de generación eléctrica. "Esa cercanía con las viviendas nos preocupa porque es una instalación de una actividad industrial, energética y hay viviendas que están muy cerca de esa instalación".

El consistorio local insiste en que no están en contra de la instalación de este tipo de grupos electrógenos para evitar los ceros energéticos, pero que les preocupa la cercanía con los vecinos: "Es el acuerdo entre una empresa de energía y un particular, un propietario privado, que ha ofrecido su parcela en para la instalación en cuestión. Nos hemos encontrado, el Ayuntamiento, en una situación de oiga, vamos a intentar hacer las cosas mejor, vamos a intentar que se encuentre otra ubicación".