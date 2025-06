Hasta 400 euros por visitar pisos de alquiler: este es el nuevo escenario de la crisis habitacional en Canarias

Al ya complicado mercado de la vivienda, con una más que evidente crisis habitacional en Canarias, aquellas personas que desean acceder a un alquiler se van encontrando cada vez más obstáculos. El periodista y asesor inmobiliario, Chema Blanco, denunciaba en las últimas horas que una usuaria de la isla de Tenerife lleva varias semanas buscando un piso. Ya ha pagado hasta 400 euros únicamente para realizar las visitas a los inmuebles. No para alquilarlos, sino solo para visitarlos. Esta práctica, de dudosa legalidad, no es nueva. Cada vez más usuarios denuncian lo mismo, el cobro por visitas a pisos.

Rayco Vargas, por ejemplo, es un empresario de Tenerife que lleva varias semanas buscando un local comercial para alquilar. Encontró uno en La Laguna y una inmobiliaria le quiso cobrar hasta 60 euros por hacer la visita. Rayco lo contaba esta mañana en Herrera en COPE Canarias: “30 euros para concertar la visita. Y luego los otros 30 euros tenía que pagarlos una vez estuviera haciendo la visita. Me llamó poderosamente la atención”. Rayco asegura que no era el único interesado en el local: “En mi caso creo recordar que la persona con la que hablaba, ese día tenía concertadas varias visitas. Si a todo el mundo le hubiera cobrado los 60 euros por ir, pues bueno, yo creo que bastante amortizado tendría el alquiler”.

Lo que recomiendo siempre es pedir factura. En la mayoría de casos hablamos de dinero sin declarar Chema blanco Periodista y asesor inmobiliario

LIMBO LEGAL

El debate está servido sobre si este tipo de prácticas son legales o no en el mercado de la vivienda. Para Chema Blanco, periodista y asesor inmobiliario, desde luego, no entran dentro del marco de la legalidad: “Bajo mi punto de vista es ilegal, pero como mínimo es poco ético y poco moral aprovechar esas circunstancias de las personas para cobrar cantidades que pueden oscilar en algunos casos de 20, 30, 50 euros, hasta 80 incluso. Conozco casos de personas que me transmiten que han tenido que pagar”. Blanco, además, aposta un consejo para afrontar este tipo de situaciones: “Lo que recomiendo es a quien paga esa cantidad que pida facturas. La mayoría de los casos estamos hablando de dinero negro”.