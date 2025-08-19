La opinión de Mateu Lahoz sobre el penalti de Juan Cruz a Mbappé: "Frena el balón"

El Real Madrid arranca la temporada de LaLiga enfrentándose al Osasuna en la primera jornada, con varias novedades en su alineación. El equipo merengue presenta tres caras nuevas en el once titular: Trent Arnold, Huijsen y Carreras, quienes buscarán consolidarse desde el inicio.

el análisis de Mateu Lahoz sobre el penalti

Además, se espera con expectación el debut del reciente fichaje argentino Franco Mastantuono, aunque todavía no se confirma si jugará en este encuentro. Por su parte, el Osasuna está en el centro de la polémica por la inscripción del joven jugador; queda por ver si el club navarro opta por presentar alguna reclamación ante LaLiga.

EFE Mbappé celebra con Vinicius su gol con el Real Madrid ante Osasuna

Juan Cruz realizó una entrada sobre Kylian Mbappé impactando en sus piernas con la pierna derecha, lo que llevó al árbitro a señalar penalti. El delantero francés transformó la pena máxima engañando al portero del Osasuna y poniendo a su equipo en ventaja.

Mateu Lahoz, en su análisis para Tiempo de Juego, explicó la acción: “En este caso, Mbappé frena el balón y se come el recorte. Es penalti claro y no hay ninguna polémica”. Para el excolegiado, la decisión arbitral fue correcta, y no existe debate sobre la legalidad de la acción, ya que el contacto de Juan Cruz sobre el delantero fue evidente.