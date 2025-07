Una vecina de una comunidad de propietarios en Tenerife exige que las juntas se celebren en español, no en alemán: "No entiendo ni papa"

En esta comunidad de vecinos del Puerto de la Cruz (Tenerife) se contabilizan unas 260 viviendas. La gran mayoría de ellas, unas 130, pertenecen a propietarios alemanes. Otro tercio a italianos. El resto queda en dominios españoles, tanto canarios como peninsulares. En Herrera en COPE Tenerife hablamos de este problema y no: no nos referimos a la convivencia de culturas y formas de vivir distintas, sino al idioma. Desde hace unos cinco años se organizan en alemán, lo que ocasiona problemas de entendimiento entre los vecinos.

Sole es vecina de uno de estos apartamentos. Ella recuerda que las primeras reuniones, hace unos 10 años, eran íntegramente en español. Todo cambió cuando se contrató a una nueva administración. "Las reuniones se hacen en alemán. Nosotros tenemos que pagar a un traductor para que nos traduzca en español", explica Sole. Claro, esto supone un problema también para los italianos, que tampoco saben desenvolverse en nuestra lengua y entender lo que se está aprobando.

lucha de poderes

EFE El Puerto de la Cruz es uno de los enclaves turísticos por excelencia de Tenerife

Otro de los problemas que señala Sole de su comunidad, es que estas personas de origen alemán no suelen estar en la Isla durante todo el año, solo por temporadas. Sus decisiones repercuten a los que se quedan. "Ellos tienen un sueldo muchísimo más alto y un poder adquisitivo muchísimo más alto", explica. Reflexiona sobre qué pasa con las familias canarias que no se pueden permitir esas cuotas, que quizás no son conscientes de lo que se aprueba en las juntas. "Una comunidad que el presidente es, aún por encima, es alemán, normal. Si van todos los alemanes a votar y los españoles no vamos, ¿Qué esperamos? Aquí no mandamos nada".

Se ven con el derecho de yo impido esto y esto se tiene que hacer. Tú no vives aquí" Sole Pérez Vecina Puerto de la Cruz

Sole espera que se retome el español como la lengua oficial de las juntas para que ellos también puedan participar en arreglar el estado del edificio: "Se ven con el derecho de yo impido esto y esto se tiene que hacer. Tú no vives aquí, tú no estás aquí todo el año, tú vienes solamente a pasar tus vacaciones de veranito y cuando llega el verano tú te largas para tu país".

administradores de fincas

Jorge Agudo es administrador de fincas. Sobre este tema, el considera que lo que debe de primar sobre todas las opiniones, es el hecho de que no se produzca una indefensión, de la que es responsable la comunidad: "Puede ser que haya una persona que tenga un idioma X y esa persona pues se trae su traductor, pero cuando ya son grupos grandes, la comunidad de propietarios debe de procurar que los asistentes a la junta entiendan perfectamente qué es lo que se está acordando", explica.

El administrador explica que no existe una ley que determine que la junta deba ser en un idioma concreto, que lo deja en manos del ámbito privado. Por tanto, debe ser la comunidad de propietarios la que debe acordar en qué idioma se tratará la junta, y por tanto disponer de los medios necesarios para ello: "Esta es la única forma en la que no se produzca indefensión".