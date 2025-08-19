tiempo de juego
El mensaje que manda Xabi Alonso a Rodrygo según Manolo Lama: "Lo ha puesto primero"
El jugador brasileño volvió a quedarse fuera del once y ni siquiera entró en la segunda parte ante Osasuna, mientras el Real Madrid apuesta por Mastantuono y Gonzalo en el ataque.
Publicado el
1 min lectura
El Real Madrid venció este martes por 1-0 a CA Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a un solitario gol de penalti del delantero Kylian Mbappé, el mejor del encuentro, en un partido plano de los blancos ante un compacto equipo 'rojillo', que dejó también el debut del argentino Franco Mastantuono y el regreso al césped del Santiago Bernabéu de Dani Carvajal más de 10 meses después de su lesión.
No es sorpresa que Rodrygo no fuera titular en la primera jornada de LaLiga contra el Osasuna, ya que Xabi Alonso ya lo había alineado en el primer partido del Mundial de Clubes, pero luego apenas jugó, siendo Gonzalo quien le arrebató el puesto.
Rodrygo no juega ni un minuto
En el estreno liguero, el entrenador del Real Madrid volvió a dejar a Rodrygo fuera del once y tampoco lo hizo ingresar en la segunda parte, optando por dar minutos a nuevos jugadores como Franco Mastantuono o a futbolistas que ya destacaron en el Mundial de Clubes, como Gonzalo.
Manolo Lama, en Tiempo de Juego, envió un mensaje claro a Rodrygo por su suplencia y la falta de minutos: “Gonzalo a la izquierda, eh. Mastantuono a la derecha, Gonzalo a la izquierda. Ahora, también te digo una cosa, es un mensaje, Paco Cañete, poli… a Rodrygo, clarísimo. Que entre Gonzalo a la izquierda y no solo a Rodrygo. No, no, no, no solamente ese, que no, que entre Gonzalo. Es que ha puesto primero Mastantuono en el lado de Brahim, que es donde juega Rodrygo”.
El comentario deja claro que el club y el cuerpo técnico están apostando por otros futbolistas en la posición de ataque, y que Rodrygo tendrá que luchar por recuperar protagonismo en el equipo.