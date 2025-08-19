El mensaje que manda Xabi Alonso a Rodrygo según Manolo Lama: "Lo ha puesto primero"

El Real Madrid venció este martes por 1-0 a CA Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a un solitario gol de penalti del delantero Kylian Mbappé, el mejor del encuentro, en un partido plano de los blancos ante un compacto equipo 'rojillo', que dejó también el debut del argentino Franco Mastantuono y el regreso al césped del Santiago Bernabéu de Dani Carvajal más de 10 meses después de su lesión.

No es sorpresa que Rodrygo no fuera titular en la primera jornada de LaLiga contra el Osasuna, ya que Xabi Alonso ya lo había alineado en el primer partido del Mundial de Clubes, pero luego apenas jugó, siendo Gonzalo quien le arrebató el puesto.

Rodrygo no juega ni un minuto

En el estreno liguero, el entrenador del Real Madrid volvió a dejar a Rodrygo fuera del once y tampoco lo hizo ingresar en la segunda parte, optando por dar minutos a nuevos jugadores como Franco Mastantuono o a futbolistas que ya destacaron en el Mundial de Clubes, como Gonzalo.

EFE - El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso (d) da instrucciones a Franco Mastantuono durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Atlético Osasuna disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Mariscal

Manolo Lama, en Tiempo de Juego, envió un mensaje claro a Rodrygo por su suplencia y la falta de minutos: “Gonzalo a la izquierda, eh. Mastantuono a la derecha, Gonzalo a la izquierda. Ahora, también te digo una cosa, es un mensaje, Paco Cañete, poli… a Rodrygo, clarísimo. Que entre Gonzalo a la izquierda y no solo a Rodrygo. No, no, no, no solamente ese, que no, que entre Gonzalo. Es que ha puesto primero Mastantuono en el lado de Brahim, que es donde juega Rodrygo”.

El comentario deja claro que el club y el cuerpo técnico están apostando por otros futbolistas en la posición de ataque, y que Rodrygo tendrá que luchar por recuperar protagonismo en el equipo.