A falta de pocos días para iniciarse, nadie en Canarias sabe cómo aplicar el registro de viviendas turísticas: “Es una norma ilegal”

Tan solo quedan días y la incertidumbre es máxima. El próximo 1 de julio entra en vigor el registro de viviendas vacacionales propuesto por el Gobierno de España, pero, ojo, ni propietarios, ni el Gobierno de Canarias, ni los Cabildos saben cómo aplicarlo. Además, estas últimas administraciones, los Cabildos, denuncian saturación por duplicidad de procedimientos. Tan solo quedan días y, por lo que se sabe, todo parece un desastre.

Tenemos serias dudas de que las plataformas den de baja masivamente a las viviendas no registradas Javier Valentín Vicepresidente de ASCAV

Jéssica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, esta semana en el Parlamento, aseguraba que, incluso, la Unión Europea se “asombraba” ante un reglamento que ya es de aplicación directa. Sin embargo, uno de las principales acuerdos con el texto legal viene cuando el propio Decreto del Gobierno de España obliga al propietario a incluir su vivienda en el Registro de la propiedad, algo que, según Javier Valentín, Vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, va en contra de la ley hipotecaria: “Imagínate que tienes una casa en Tejeda o en Icod de los Vinos, fundamentalmente en las zonas rurales, y no tienes tu casa inscrita en el registro de la propiedad. No estás obligado a ello. Sin embargo, esa vivienda vacacional la estás explotando legalmente porque has presentado una declaración responsable ante el Gobierno de Canarias”. Y, ahora, el problema: “Como tu vivienda no está inscrita en el registro de la propiedad, vas a solicitar el número de registro y el registrador te lo va a negar y te va a obligar a inscribirla en el registro de la propiedad, que vale entre tres y seis mil euros”.

Entonces, la pregunta es casi obligada: ¿Qué va a pasar a partir del martes? ¿Las viviendas vacacionales -de un total de más de 48.000 en Canarias- que no se hayan puesto en el registro pasarán a ser irregulares? Hay que seguir el tema con mucha prudencia, según Javier Valentín: “Mantenemos las cautelas, porque tenemos nuestras serias dudas de que a partir del 2 de julio las páginas web vayan a dar de baja de manera masiva a las viviendas vacacionales. Eso sí, siempre y cuando cuenten con el número de registro que otorga el Gobierno de Canarias, que es el famoso VV guion y una serie numérica”.

RECURSO ANTE EL SUPREMO

Hasta 5 recursos en el Tribunal Supremo tiene este Decreto del Gobierno de España. Dos de ellos, de la propia ASCAV y del Gobierno de Canarias. Javier Valentín subraya que esperan respuestas pronto: “El procedimiento ante el Tribunal Supremo estaba yendo bastante rápido, por lo menos el el procedimiento nuestro, el de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ya hemos nosotros formalizado la demanda y han contestado tanto el Colegio de Registradores de España como la Abogacía del Estado y estamos solo a falta de la presentación de las conclusiones por todas las partes y que quede listo para sentencia, quizás a final del 2025, principio del 2026 podríamos estar teniendo la sentencia sobre este real decreto”.