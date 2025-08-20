Paco González sentencia con un adjetivo el estreno del Real Madrid de Xabi Alonso en LaLiga ante Osasuna: "Menos mal"

Un solitario tanto, de penalti, inventado y ejecutado por Kylian Mbappé a los 51 minutos, salvó el estreno del nuevo Real Madrid, aún corto de rodaje, dominador sin pegada, mejorado en fase defensiva ante un Osasuna que estuvo cómodo con línea de cinco y cuando estiró, acabó desperdiciando su única ocasión para amargar la puesta de largo de Xabi Alonso.

victoria aburrida del real madrid

El Real Madrid estrenaba defensa. Con Trent Alexander-Arnold en pleno proceso de adaptación y Álvaro Carreras con mayor descaro para aportar arriba. Suyo fue el primer intento madridista. Ante la imposibilidad de encontrar a los delanteros en zona de remate, llegaron también disparos de Dean Huijsen.

la opinión de paco gonzález

En Tiempo de Juego, Paco González analizó el choque con un aprobado raspado para el conjunto madridista: “Yo entiendo el planteamiento defensivo de Osasuna, porque es lo suyo, esperar, esperar. Entiendo que el Madrid no tiene chispa, ha tenido que hacer entrenamientos, entiendo que hace calor, entiendo todo, pero el partido ha sido tedioso como rellenar un formulario”.

EFE Mbappé celebra con Vinicius su gol con el Real Madrid ante Osasuna

Aun así, el periodista destacó la figura de Mbappé como gran salvador de la noche: “Menos mal Mbappé, porque Mbappé ha hecho siete u ocho cosas muy buenas. Él sí parecía que hubiera hecho una pretemporada larga, tenía chispa para irse, por un lado, por otro, por el medio”