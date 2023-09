Clavijo teme que El Hierro se convierta en un segundo muelle de Arguineguín: "Es más que probable"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha analizado el repunte migratorio que se está registrando en las islas en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha querido dejar claro que lo que está ocurriendo con la llegada de 1.121 personas en las últimas 48 horas no debe sorprender a nadie.

"No es nada que no hubiesen advertido las ONG o los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ni nada que no dijéramos al ministro de Asuntos Exteriores o al del Interior hace unas semanas. Sabíamos que esto iba a suceder. Ellos lo sabían, pero no le han puesto remedio, ya que han preferido mirar para otro lado", ha aseverado.

Clavijo ha reconocido su preocupación por la situación que se está viviendo en El Hierro, con un incremento de la llegada de inmigrantes que ha desbordado todas las previsiones y que hace temer lo peor.

"Si sigue la presión, es más que probable que veamos un segundo muelle de Arguineguín en El Hierro. Ni siquiera tenemos un sistema sanitario adecuado, ten en cuenta que todos los efectivos se tienen que derivar y el resto de la isla se queda desabastecida", ha lamentado.

El presidente canario también ha subrayado que hay varias teorías que explicarían el cambio de ruta de los cayucos hacia la isla más occidental del archipiélago.

"Una de ellas es la posibilidad de que haya buques nodriza que los dejan al oeste y ya en el mar se enfocan a El Hierro", ha señalado.