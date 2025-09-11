gastronomía con isabel pérez y dialprix
Las recetas más canarias vuelven a El Empaquetado de Fito Sacramento
El restaurante sito en Granadilla regresa tras sus vacaciones estivales incorporando nuevas propuestas y homenajeando siempre a la cocina y productos de las islas
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE MÁS TENERIFE
COPE MÁS TENERIFE
En Directo COPE TENERIFE
COPE TENERIFE
“Hoy se ha suspendido el pleno del Congreso para que los diputados catalanes puedan ir a la diada nacional, privilegio que no tienen los asturianos ni nadie”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h