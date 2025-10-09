De dos alumnos a 90: La proyección de una escuela de doblaje que pone voz desde La Rioja a proyectos internacionales

Elías Ramo, director de la escuela y Sergio Caro, una de las voces del docureality, en COPE Rioja

Desde La Rioja al fin del mundo. No hay límites si hay talento. Afirmaciones que hay demostrar con ejemplos, con casos prácticos, reales. "Carreteras peligrosas", sí se llama el primer docureality doblado íntegramente en La Rioja con voces locales. Un documental para la BBC, la televisión pública de Reino Unido, con voces de la AM Escuela de Voz de Logroño.

Un éxito del talento de casa, km 0 como se dice ahora, que sirve para demostrar, una vez más, que desde La Rioja se pueden hacer grandes cosas. Un hito que, a buen seguro, será punta de lanza, será foco de atracción para nuevos proyectos con protagonismo riojano.

Lo que comenzó hace cinco años como un pequeño proyecto, con el tiempo se ha convertido en un referente. La escuela de doblaje y locución abría su actual sede de Logroño hace un año para poder así acoger a los 90 alumnos con los que cuenta la escuela. Su andadura comenzó hace cinco años cuando por su puerta entraron dos alumnos. Entonces se vaticinaba un interés y la realidad demostró que así es.

En la actualidad es una escuela equipada con salas de grabación y producción en las que se trabaja profesionalmente. Y se demuestra con este protagonismo riojano en un trabajo audiovisual para la BBC. Desde Madrid se pusieron en contacto con las voces riojanas porque sabían perfectamente que aquí estaban perfectamente preparados.

COPE Alumnos de AM Escuela Logroño impartiendo una masterclass con José Luis Ángulo, director de películas del prestigio de "Cómo entrenar a tu dragón" o "Harry Potter" y la voz de Michael Night en el "Coche fantástico"

El director de la escuela de doblaje, Elías Ramo, recuerda en COPE Rioja cómo comenzó la escuela y cómo ha progresado exponencialmente. "Hace 20 años había que estudiar doblaje en Madrid o Barcelona, ahora se hace desde Logroño", explica con orgullo.

En cuanto a los requisitos para doblar, Ramo advierte que no se trata solo de tener una voz bonita, "en un proyecto con muchas voces tiene que haber de todo, no solo voces bonitas, es más, las voces diferentes son interesantes".

Una de las voces de este proyecto internacional es la de Sergio Caro. Fue alumno, ha participado en 4 películas y ha dado un gran salto. Hoy es profesor de la Escuela. Reconoce la "ilusión y los nervios" con los que recibió y trabajo en el doblaje. Cuando habla de doblaje habla de interpretación porque ahí está la clave. Actores que no ponen rostro pero sí voz.

Los amantes del cine saben muy bien que si un doblaje te 'chirría' ya no te crees al personaje, tan definitivo como eso. Y al contrario, a veces nos enamoramos de un personaje por su voz, por su tono, por su ronquera o por su sutiliza.

Dos semanas del mes de mayo fue el tiempo que necesitaron estas voces riojanas para el proceso completo, desde la llegada del guion, la traducción, la adaptación y la grabación de seis capítulos hasta la entrega final al cliente.

Ramo explica que son varios los proyectos que han acogido en la escuela, entre ellos se encuentran "cuatro películas compartidas para Amazon y Filming, un documental para Televisión Española y publicidad para el Gobierno de La Rioja".

Un escuela con sello y voces riojanas que comparte su ambición y su orgullo. Quizá pongamos pronto voz riojana a una conocida serie o una película de taquilla.