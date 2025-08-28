COPE
Podcasts
Tenerife
Tenerife

gastronomía con isabel pérez y dialprix

Arona celebra la XI Feria del Pescado en Los Cristianos

El municipio rinde homenaje a sus pescadores este sábado 30 de agosto con un amplio programa de actividades donde destacan un "showcooking" del reconocido chef  Diego Schattenhofer y la degustación marinera

feria pescado
00:00
Descargar

Entrevista a Diego Schattenhofer (chef taste1973) y Manuel Díaz (Patrón Mayor de la Cofradía de Los Cristianos)

Isabel Pérez

Tenerife - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS TENERIFE

COPE MÁS TENERIFE

En Directo COPE TENERIFE

COPE TENERIFE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 28 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking