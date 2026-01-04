Adiós a Miquel Contestí, el presidente de la salvación del RCD Mallorca, los tres ascensos a Primera y la primera final de Copa del Rey

El frío del invierno ha llegado este domingo 4 de Enero de 2026 a Mallorca como a toda España. Nada extraño en estas fechas pero que se añade al frío que siempre deja un vacío, el hueco de alguien que se marcha y que deja al mallorquinismo sin uno de sus referentes, también de la historia del fútbol en las islas.

Miquel Contestí nos dejaba recién estrenado el año, el 2 de Enero a los 92 años, llevaba ya un tiempo delicado de salud. En los últimos meses se había transmitido desde diferentes colectivos de aficionados y particulares la necesidad de rendir un homenaje a una persona fundamental en la historia del RCD Mallorca.

Demasiado tarde, el homenaje que pudo haberse hecho en diferentes momentos durante el siglo XXI cuando Contestí conservaba su vigor y su marcada personalidad. En las diferentes etapas del club en este siglo, en el que Contestí estaba activo y se había convertido en una voz habitual para los oyentes de COPE Mallorca, en diferentes tertulias analizando al Mallorca y sobre todo el fútbol actual, no se encontró el momento.

Cuando la iniciativa popular de los últimos meses reclamaban el homenaje institucional, Contestí ya no estaba para actos públicos. Su última aparición en COPE fue en la programación especial con motivo de la Final de la Copa del Rey en Sevilla ante el Athletic, en Abril de 2024. Aquel día Contestí se emocionaba al hablar del Mallorca, quebrado de ánimo por un salud que empezaba a abandonarle. El ex presidente fue Premio Popular de COPE MALLORCA en 2008, en reconocimiento a su trayectoria. El homenaje que no tuvo en el Mallorca sí lo había tenido en la sociedad.

Fue el presidente milagro, acostumbrada a decir que no es que lo cogiera en Tercera en 1978, es que cogió un cadáver. El Mallorca no tenía vida, había cuatro o cinco jugadores, no había ni luz ni teléfono en el ya por entonces viejo Luis Sitjar. Logró con la ayuda del también desaparecido y recordado maestro de periodistas, Miguel Vidal, contactar con Pablo Porta, presidente de la RFEF y conseguir un pequeño crédito para ir pagando lo básico. Es decir, Contestí fue el responsable del electroshock que devolvió al a vida al Mallorca.

Desde ese año conseguiría construir un proyecto que fue ascendiendo y llegar a Primera. Hasta en tres ocasiones lograba el ascenso a Primera, esto es porque no consiguió estabilizar al club en Primera División, era la época del Mallorca ascensor, subía y bajaba. En el 82, 86 y 89 ascendía a Primera, poco tiempo después llegaban a la primera final de Copa del Rey de la historia del club, fue en 1991 con Serra Ferrer ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Algo que llevó siempre clavado el presidente, hablaba de atraco por hacerles jugar en Madrid contra un rival madrileño, es decir, jugó en campo contrario contra un local, porque lógicamente las gradas eran rojiblancas.

Minuto de silencio ante el Girona.-

El RCD Mallorca ha cancelado los prolegómenos de animación previstos para este domingo ante el Girona tanto fuera como dentro del estadio y se guardará un minuto de silencio. Desde el viernes las banderas ondean a media asta y el equipo guardaba un minuto de silencio antes del entrenamiento.

El CEO de negocio Alfonso Díaz indicaba: "Una noticia muy triste para todo el mallorquinismo. Queremos mandar a la familia el pésame de parte de todo el Club y del presidente Andy Kholberg. Un hombre que ha marcado una época en los años 80, que dejó huella y consiguió devolver al club a donde le correspondía y sentar las bases de lo que es hoy el RCD Mallorca. Lo recordaremos siempre por ser una figura clave en la historia de la entidad, además de ser una persona cercana, austera, determinante y con un profundo sentido de pertenencia".

Sin embargo, ha habido duras críticas desde el Moviment Mallorquinista hacia el club por no haber hecho nada durante estos años para glosar la figura de Contestí.